Катастрофа в Габрово: Мъж е с опасност за живота

Млад мъж от Габрово е с опасност за живота след катастрофа, която е станала снощи на улица "Орловска" в града. Причините за произшествието се изясняват.
29-годишният мъж е шофирал по улица "Орловска" в Габрово, когато изгубил контрол над автомобила си.
От полицията изясняват, че е навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил, управляван от 57-годишна жена.
Пострадалият при инцидента е транспортиран до Областната болница в тежко състояние и с опасност за живота.
Настанен е в реанимация с черепно-мозъчна травма, посочи директорът на лечебното заведение д-р Минко Михов.
Очакват се резултатите от химическия анализ на кръвта, взета от мъжа. Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни.
Причините за инцидента ще бъдат изяснени в рамките на започналото досъдебно производство, пише БНР.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.