Катастрофа в Габрово: Мъж е с опасност за живота

Млад мъж от Габрово е с опасност за живота след катастрофа, която е станала снощи на улица "Орловска" в града. Причините за произшествието се изясняват.

29-годишният мъж е шофирал по улица "Орловска" в Габрово, когато изгубил контрол над автомобила си.

От полицията изясняват, че е навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил, управляван от 57-годишна жена.

Пострадалият при инцидента е транспортиран до Областната болница в тежко състояние и с опасност за живота.

Настанен е в реанимация с черепно-мозъчна травма, посочи директорът на лечебното заведение д-р Минко Михов.

Очакват се резултатите от химическия анализ на кръвта, взета от мъжа. Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни.

Причините за инцидента ще бъдат изяснени в рамките на започналото досъдебно производство, пише БНР.