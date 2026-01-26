IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа в Габрово: Мъж е с опасност за живота

Навлязъл е в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил

26.01.2026 | 19:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Млад мъж от Габрово е с опасност за живота след катастрофа, която е станала снощи на улица "Орловска" в града. Причините за произшествието се изясняват.

29-годишният мъж е шофирал по улица "Орловска" в Габрово, когато изгубил контрол над автомобила си.

От полицията изясняват, че е навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил, управляван от 57-годишна жена.

Пострадалият при инцидента е транспортиран до Областната болница в тежко състояние и с опасност за живота.

Настанен е в реанимация с черепно-мозъчна травма, посочи директорът на лечебното заведение д-р Минко Михов.

Очакват се резултатите от химическия анализ на кръвта, взета от мъжа. Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни.

Причините за инцидента ще бъдат изяснени в рамките на започналото досъдебно производство, пише БНР.

