Мъж загина при тежка катастрофа между два тира и две коли край Враца

Мъж на 81 години е починал при катастрофа, станала на разклона за врачанското село Косталево, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР във Враца.

Инцидентът е станал около 12:30 ч. Ударили са се два тира и две леки коли.

Причините за инцидента тепърва ще се установяват.

Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца публикува на сайта си Агенция „Пътна инфраструктура“. Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов“ се образуват задръствания.