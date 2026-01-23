Мъж загина при тежка катастрофа между два тира и две коли край Враца

Мъж на 81 години е починал при катастрофа, станала на разклона за врачанското село Косталево, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР във Враца.
Инцидентът е станал около 12:30 ч. Ударили са се два тира и две леки коли.
Причините за инцидента тепърва ще се установяват.
Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца публикува на сайта си Агенция „Пътна инфраструктура". Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов" се образуват задръствания.