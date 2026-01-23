IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Мъж загина при тежка катастрофа между два тира и две коли край Враца

Жертвата е 81-годишен мъж

23.01.2026 | 14:13 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 81 години е починал при катастрофа, станала на разклона за врачанското село Косталево, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР във Враца. 

Инцидентът е станал около 12:30 ч. Ударили са се два тира и две леки коли. 

Причините за инцидента тепърва ще се установяват. 

Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца публикува на сайта си Агенция „Пътна инфраструктура“. Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов“ се образуват задръствания.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Враца Косталево
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem