Кантарджиев: България е сред най-засегнатите от антибиотична резистентност

Причината не е честата употреба, а неправилното и неразумно изписване, посочи той

27.01.2026 | 11:43 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

България стартира програма за ограничаване на свръхупотребата на антибиотици, след като се нареди сред най-засегнатите  от антибиотична резистентност страни в Европа. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев в ефира на Нова тв, като предупреди, че антибиотиците са стратегически лекарства и загубата на контрол върху тях крие сериозни рискове за общественото здраве.

По думите му мерките ще имат ефект, само ако се прилагат единно - както в хуманната медицина, така и в селското стопанство и при животните. 

Проф. Кантарджиев припомни, че България е стигнала до първите места в ЕС по прием на антибиотици и по резистентност. „Причината не е просто честата употреба, а неправилното и неразумно изписване“, посочи той.

Според специалиста около 35 000 души годишно в Европа умират от инфекции, които не могат да бъдат лекувани с антибиотици заради резистентност. Особено тревожни са вътреболничните инфекции, при които понякога се налага лечение с последна линия лекарства, увреждащи бъбреците.

Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни, и призова за по-често използване на антибиограми, резултатите от които излизат до 48 часа.

