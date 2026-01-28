Продължават консултациите за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с потенциалните кандидати за служебен премиер.

Днес тя ще разговаря поотделно с управителя на Българската народна банка и тримата му заместници. Те са в списъка от общо 10 лица на висши държавни длъжности, от които Йотова може да избере служебен премиер.

Първата среща в рамките на конституционната процедура беше вчера с председателя на парламента Рая Назарян, която потвърди, че няма намерение да заема поста.

Срещите с управителя и подуправителите на Българската народна банка ще се състоят от 11.00 до 14.30 ч. В президентството ще гостуват Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

"Аз съм категоричен, че централната банка не трябва да се въвлича в политическия процес. Всъщност централната банка и банковият сектор са едни от малкото в страната, които работят добре, работят устойчиво. Политиците не трябва да правят опити да тестват тази устойчивост", на няколко пъти обяви управителят на БНБ Димитър Радев.

Вчера Йотова се срещна с председателя на Народното събрание Рая Назарян. "С президента Йотова обсъдихме какво е най-важното за бъдещия служебен кабинет, каква да бъде фигурата на премиера и на служебния вътрешен министър", заяви след срещата Назарян. Президентът има огромната задача да направи своята преценка кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, допълни председателят на НС. Колкото и да е подготвен председателят на НС, не е честно и справедливо - към него ще има съмнения за някаква намеса в изборния процес, заяви Назарян. Очевидно 29 март няма как да бъде датата на изборите, каза още Рая Назарян.

В четвъртък ще продължат срещите на Йотова с потенциални кандидати за служебен премиер. Тогава в президентството ще пристигне ръководството на институцията на Омбудсмана - Велислава Делчева и нейният заместник Мария Филипова.

В петък в президентството ще бъдат за разговори председателят и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев; Маргарита Николова; и Силвия Къдрева.

От подписването на указ за назначаване на временно правителство зависи и датата, на която ще са предсрочните избори. Президентът ги насрочва до 2 месеца след назначаването на служебен кабинет.