Костадин Костадинов очаква Андрей Гюров да бъде служебен премиер

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов очаква подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров да бъде следващият служебен премиер. „Гюров най-вероятно, защото Радев има два избора – човек на Пеевски или Гюров“, каза той в предаването „Интервюто“ по Българската национална телевизия (БНТ) в отговор на въпрос кой ще бъде следващият служебен премиер, посочен от президента Румен Радев.

Очаква се утре президентът да връчи на ГЕРБ-СДС първия проучвателен мандат. От първата по численост парламентарна група обявиха, че ще върнат мандата неизпълнен. Такава заявка дадоха и вторите – „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Ако и това се случи, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Според Костадинов на следващи избори трябва да се гласува с машини. По думите му има време да се направи съответната законодателна промяна в тази посока.

Костадин Костадинов каза още, че „Възраждане“ не се притесняват от евентуален политически проект на Румен Радев. Даже много пъти сме казвали, че след толкова заявки е хубаво да се появи на сцената, коментира лидерът на „Възраждане“. Костадинов посочи, че не вижда „Възраждане“ в общо управление с потенциална партия на Радев. „Аз не мисля, че ще управлява с нас, по-скоро с ПП-ДБ. Те в крайна сметка имат общ политически генезис“, смята той.

Костадинов коментира и посегателството срещу сградата на посолството на България в Скопие. Те нямат намерение да спират, всеки път летвата се вдига, посочи той. Сега за първи път се посяга на посолството, следващия път може да е консулството ни в Битоля, каза още Костадин Костадинов. Той определи като „много беззъба и протоколна“ реакцията на външното министерство на България. Не виждам никаква реакция на нашите партньори, отбеляза също лидерът на „Възраждане“.