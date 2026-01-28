Родни адвокати са жертви на измама: Дават фалшиви съвети от тяхно име

Български адвокати са станали жертви на измамна схема, при която техни лични и служебни данни се използват без съгласие в онлайн платформи, предлагащи правни консултации.

"Поводът да се даде дума за това е една конкретна интернет платформа, в която има множество данни на различни адвокати. Има форма за въпроси и отговори, в която се прави внушението, че отговаря самият адвокат. Така се дискредитира юристът, който дава "правни съвети" без знанието си", заяви адвокат Мартин Костов в "България сутрин".

Според него най-вероятно измамата е направена с изкуствен интелект или друга подобна система.

"Можете да изберете адвокат, на когото да пишете съобщение в WhatsApp. Моето име е там. Дори има отговори на въпроси, които съм давал, като доста от тях не са в моята компетентност. Направих проверка и на други мои колеги в кантората, като те бяха дали отговори на същите въпроси, тоест не са влезли в голяма дълбочина. Като мотиви мога да посоча монетизиране", допълни Костов за Bulgaria ON AIR.

По думите му в момента българското законодателство не позволява с някакво разпореждане да бъде блокиран даден сайт.

"По тази причина може да се измисли някакъв оперативен метод, който да води блокирането на тези сайтове. Бих посъветвал хората да използват тези платформи само с информативна цел - да видят кои са адвокатите и дали членуват в подобна платформа. Когато човек има нужда от правна помощ, е най-добре лично да се свърже с адвоката и след това да му се довери. Хората да бъдат по-критични и да искат идентификация на адвоката", коментира гостът.

Основно е хората да бъдат по-взискателни и да не се доверяват толкова лесно, категоричен е Костов.

"Към нашата кантора много често се обръщат хора чрез изпращане на имейл от пощата. Когато обаче човек тръгне да си плаща, е редно да прояви по-голяма бдителност. В случая става думи за извършване на престъпление. По тази причина прокуратурата е съответният орган. Доколкото знам се извършва проверка. Прокуратурата може да се самосезира, тъй като има вече достатъчно данни", обясни адвокатът.