Александър Везенков и Олимпиакос ще се борят за титлата от Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос ще играят за титлата от Евролигата, след като победиха действащия шампион Фенербахче със 79:61 в полуфинален сблъсък от Финалната четворка. Гръцкият гранд контролираше двубоя през по-голямата част от времето и заслужено стигна до успеха. Съперник на отбора от Пирея на финала ще бъде победителят от втория полуфинал между Валенсия и Реал Мадрид.

Българският национал завърши с 16 точки, 5 борби и асистенция, като направи много силна трета четвърт в Telekom Center - залата на кръвния враг Панатинайкос.

Везенков вече се класира за финала веднъж - през 2023 г., когато изигра страхотен мач (29 точки, 9 борби, 4 асистенции), но гръцкият гранд загуби инфарктно от Реал Мадрид със 78:79.

Саша и компания отстъпиха в полуфиналите преди година, както и през 2021/2022.

През миналия сезон "червено-белите" паднаха с 68:78 от Монако, преди все пак да се утешат с бронзовите медали след 97:93 над големия си съперник Панатинайкос.

При дебюта на Везенков във Файнъл Фор, през 2022 г., Олимпиакос загуби със 74:77 от Анадолу Ефес, а след това и със 74:84 от Барселона в малкия финал.

Първият в редовния сезон на Евролигата впоследствие никога не е печелил трофея.

Олимпиакос преследва четвърти триумф в Евролигата след 1997, 2012 и 2013 г.

При успех, това би бил девети трофей за Везенков в Олимпиакос. Той е трикратен шампион на Гърция (2022, 2023 и 2025 г.), двукратен носител на Купата на страната (2022 и 2023) и трикратен на Суперкупата (2022, 2024 и 2025).

