ЕС оставя отворена вратата за санкции срещу патриарх Кирил, но времето не е дошло

Европейският съюз няма да се опита незабавно да наложи санкции на патриарх Кирил, главата на Руската православна църква, въпреки готовността на новото унгарско правителство да се справи с дългогодишната опозиция в страната.

Кирил, силно противоречива фигура с религиозно и политическо влияние, е обвинен в разпространение на ревизионистка пропаганда, за да оправдае войната в Украйна. Под негово ръководство Руската православна църква одобри документ, който призовава за унищожаване на украинската независимост и описва инвазията като "Свещена война".

Името му обаче няма да бъде включено в "мини пакет" от санкции, които в момента се подготвят в Брюксел. Проектът на предложение е с ограничен обхват и се фокусира върху лица, свързани с военно-промишления комплекс на Москва, съобщиха дипломати.

Добавянето на Кирил към списъка рискува да привлече твърде много внимание и да забави одобрението на "мини пакета"

Брюксел иска да го одобри безпроблемно до срещата на министрите на външните работи на 15 юни.

Очакванията сега се изместват към 21-ия пакет от санкции, който ще бъде много по-широк по размер и ще изисква повече време за преговори. Законодателството, което все още е в ранен етап, ще бъде представено следващия месец с цел одобрение през юли.

ЕС за първи път се опита да добави Кирил към черния списък през 2022 г. Но Унгария, при тогавашния премиер Виктор Орбан, блокира хода, наричайки го въпрос на религиозна свобода.

Орбан беше категорично победен през април, а неговият наследник, Петер Мадяр, дойде на власт с обещанието да възстанови връзките между Будапеща и Брюксел. Мадяр е склонен да се дистанцира от прословутото използване на правото на вето от Орбан.

"Санкции, които биха подкопали икономическата стабилност на Унгария, са абсолютно недопустими", каза пред Euronews по-рано тази седмица Мартон Хайду, близък съюзник на Маджар, който председателства комисията по външни работи на унгарския парламент. "Но в случаите, когато предишното правителство използва властта на унгарската държава, за да сключва частни сделки, очаквам новото правителство да не блокира съвместните усилия на ЕС за увеличаване на натиска върху Русия за прекратяване на тази война."

Въпреки възможността, открита от Унгария, остава неясно дали този път ще има единодушие за санкциониране на Кирил.