IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Счупиха стъклото на автомобил на депутат пред НС, СДВР е на крак

По първоначална информация няма данни за пострадали лица

28.01.2026 | 15:00 ч. Обновена: 28.01.2026 | 15:01 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Инцидент е станал в района на паркинга на Партийния дом, в непосредствена близост до Народното събраине.

Стъкло на автомобил, собственост на народен представител, е било счупено, а за случилото се съобщават очевидци. Сигналът е подаден малко след установяване на щетата.

На мястото незабавно са изпратени екипи на Пето районно управление на СДВР – София. Районът е бил временно отцепен, а служителите са извършили оглед на местопроизшествието.

По първоначална информация няма данни за пострадали лица, пише Glasnews.bg.

Разследващите проверяват записи от охранителни камери в района, които могат да дадат яснота дали става дума за умишлено посегателство, вандалска проява или друг вид инцидент.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Народно събрание автомобил СДВР депутат
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem