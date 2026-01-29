КЗП за въвеждане на еврото: Неправилното превалутиране преобладава като сигнал

Остават само три дни, в които можем да пазаруваме и плащаме в левове.

"Ситуацията е спокойна. В началото на годината имахме много повече сигнали от граждани, но постепенно нещата започнаха да се уталожват във времето. Търговците реагират добре в новата ситуация. Има временни затруднения по отношение на връщане на ресто и по отношение с новите евробанкноти и стотинки, но като цяло нещата вървят спокойно. В първата седмица на януари получихме над 3000 сигнала", каза и.д. председател на КЗП Александър Колячев в студиото на "България сутрин".

По думите му сигналите са най-различни, като част от тях са в правомощията на КЗП, а някои биват препращани към други ведомства.

"Неправилното превалутиране преобладава като сигнал, също така закръгляване на цени в ущърб на клиентите, необосновано повишаване на цените, некоректно двойно обозначаване на цените в левове и евро, несъответствие между обявената цена и крайната цена, която се плаща на каса. Всеки един потребител отстоява правата си, особено напоследък наблюдаваме такава тенденция", допълни Колячев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че по всяко едно от изброените направления са наложени глоби.

"От 8 октомври досега сме извършили близо 5000 проверки и констатираме, че между 5 и 7% са нарушителите, което за нас е добър показател за това как бизнесът се ориентира и как прави всичко възможно, за да отговаря на законовите изисквания. Санкциите са достатъчно високи и стряскащи. Бизнесът определено се съобразява с нашите правомощия и внимава със своето поведение. Имаме много глоби, най-често те са при обозначаването на цените на стоките, понякога има разлика в шрифтовете, понякога има липса на обявена цена в евро или лева", коментира и.д. председател на КЗП.

Преди дни КЗП започна проверка за гардероб, който от 1599 лева става 1599 евро след превалутирането.

"Поискахме от търговеца да обоснове поведението си. В началото на прехода от едната валута към другата е възможно тези неща да стават и въз основа на техническа грешка - недобре настроени софтуери, неволна човешка намеса. Не искам да оправдавам нито един от търговците, но е възможно и да се дължи и на това. Също трябва да се изчисти и въпросът доколко този гардероб не е бил в акция в предходен период. Трябва да има обективно заключение, защото целта не е да наказваме бизнеса, целта е да го накараме да работи по-добре", разясни Александър Колячев.

Според госта определянето на цената е "сложен процес".

"Ако досега цената на паркинг е била 2 лв. на час, а сега е станала 2 евро, трудността при доказването е много ниска. Докато при леките закръглявания на цените, тогава става малко по-трудно. Проверките ни ще продължат активно, докато е в сила Законът за въвеждането на еврото - след 31 януари ще намалеят сигналите, свързани с връщане на ресто. Ще се концентрираме върху двойното обозначаване и необоснованото повишаване на цените", разкри още и.д. председател на КЗП.

Колячев припомни, че КЗП има най-различни канали за сигнали, сред които е и мобилното приложение, като от комисията се опитват да реагират максимално бързо на дадения сигнал.