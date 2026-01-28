Проектът на Радев с потенциал, важен ще е кадровият му подбор по места

Партиите вече редят листите за изборите и се готвят да бъдат опоненти или да заявяват открито подкрепа за бъдещия политически проект на Румен Радев.

"Появата на нова политическа инициатива неминуемо повишава интереса към вота. Събитията от декември и избухналата гражданска енергия, социолозите очакваме по-висока избирателна активност. Как тя ще се отрази на резултатите, това е въпрос, на който е твърде рано да се отговори. Предстои ожесточена политическа кампания. Очаквам да видим сериозен политически сблъсък в областните градове", коментира социологът Елена Дариева в студиото на "България сутрин".

Най-ярко противопоставяне тя очаква да е между новия политически проект на Радев и ГЕРБ-СДС, които на предишни избори бяха водещи в областните градове - без София.

"Проектът на Радев има потенциал, той е по-предпочитан от жените, от хората над 50 г., от живеещите с известни материални лишения, от избирателите в областните големи градове", каза Дариева.

Политологът доц. Николай Димитров посочи Радев като олицетворение на поредния месия, на който българите ще възложат надеждите си.

"Младото поколение е твърде динамично, за да се познае какви електорални нагласи ще прояви. Те търсят човека, който може да им покаже, че може да ги изведе от кризата", каза той.

В ефира на Bulgaria ON AIR доц. Николай Димитров припомни, че тепърва Радев ще събира екип за явяване на изборите.

"Никога не можем да сме сигурни във втория ешелон какъв електорален потенциал би имал. Предстои да видим дали тази енергия ще се разсее, вероятно няма да е много. Ще трябва да работи с лидерите на джензитата", заяви доц. Николай Димитров.

Елена Дариева изтъкна участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в подкасти като пример как се търсят нови електорални ниши заради очакването, че 100 000 гласа няма да бъдат достатъчни за преминаване на прага за влизане в НС.

"Има го опасението, че появата на нов играч драматично ще разбърква картите на много от политическите субекти. Разочарованието много бързо може да дойде, ако тези очаквания към него не се реализират и по места кадровият му подбор не е така удачен", изрази мнение социологът.

И двамата гости са на мнение, че изборът за служебен кабинет не трябва да оставя съмнение у избирателите за манипулации.

"Сигурен съм, че Андрей Гюров загрява. Димитър Главчев, който вече е бил и се е доказал, може би ще се съгласи. Третият човек с много условности е заместникът на омбудсмана", посочи доц. Николай Димитров.