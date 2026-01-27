Ангел Найденов: Не очаквам Йотова да бъде поставена пред избор БСП или Радев

Желая искрено успех на Илияна Йотова. Не очаквам тя бъде поставена пред избор БСП или Румен Радев. Дълги години съм работил с нея, все още поддържаме контакти и знам, че тя ще подходи правилно и неутрално. Пред нея сега предстои тежък тест - избор на служебен премиер и кабинет, но аз съм сигурен, че тя ще се справи.

Това заяви в студиото на NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира появата на Румен Радев на политическата сцена и участието му в предстоящите предсрочни избори.

"Румен Радев може да открадне електората на БСП, да. В момента БСП се намира в много тежко положение заради участието си в последното правителство. С появата на Румен Радев ми се струва, че една немалка част от избирателите на БСП ще се прелеят при него и БСП може да остане под 4-процентната бариера за влизане в парламента. Не вярвам БСП да умре, но ще преживее сериозни трусове и ако не се справи с тях, може да остане една треторазрядна партия, с която никой няма да се съобразява. Казвам това огромна болка и огорчение", добави той.

"Операцията на САЩ във Венецуела звучи като от научнопопулярен филм. Това показва високотехнологичното превъзходство на САЩ. Цялата ПВО система на Венецуела бе заглушена. Този "Дискомбобулатор", за който каза Тръмп, е обезвредил охраната на Мадуро. Имаше и пълно заглушаване на енергийната система на Венецуела. Всичко това показва колко по-напред са САЩ. Към този момент не съм чувал за оръжия, които да противодействат на електромагнитните вълни, които използва този "Дискомбобулатор". За съжаление на очаквам през 2026 година да настъпи край на войната в Украйна", коментира Ангел Найденов и външнополитическите теми.