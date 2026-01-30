IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Необичайно: Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София

Коментарите са от горкото животно до мърсотия и т.н.

30.01.2026 | 14:15 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Лисица се разходи в двора на столичното Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев". Това стана ясно от социалните мрежи. 

Училището се намира в самия център на София, на ул. "6-ти септември". Появата на диви животни толкова навътре в града не е обичайна. На кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда как лисицата се разхожда в двора в компанията на две птици.

В коментарите хората пишат, че често забелязват лисици да обикалят из улиците на столицата. Други пишат, че появата на лисицата е индикатор за мръсотия, трети пък съжаляват горкото животинче, което е гладно. Някои отбелязват, че наскоро са видяли лисици в Борисовата градина. .

Някои пък не отдават значение: 

"Голяма работа. Горкото същество. Защо го снимахте, да се юрнат разни идиоти да я трепят? Лисици отдавна има в София. Няма да ви изядат. И до 42ОУ в кв.Х.Димитър често се разхожда една".

Така или иначе появата на диви животни толкова навътре в града не е обичайна.
 

