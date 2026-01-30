Ден на траур в Червен бряг заради загиналия в катастрофа д-р Цветан Костадинов

В община Червен бряг утрешният 31 януари ще бъде Ден на траур в знак на почит към д-р Цветан Костадинов, който загина при катастрофа на път I-3 между селата Телиш и Горни Дъбник. Това се посочва в заповед на кмета на общината, публикувана на официалната страница в интернет на местната администрация.

В заповедта се припомня, че д-р Цветан Костадинов е бил кмет на община Червен бряг за мандат 2019 – 2023 г., дългогодишен управител на болницата в града, общински съветник и уважаван лекар, с изключителен принос за развитието на местната общност.

В утрешния ден всички национални и общински знамена в общината ще бъдат свалени наполовина. Отменят се всички увеселителни мероприятия, с изключение на тези от личен характер.

Припомняме, че д-р Костадинов загина при катастрофа сутринта на 28 януари. Сблъсъкът е бил между тежкотоварен камион и лекия автомобил, управляван от бившия кмет на община Червен бряг.