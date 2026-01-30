IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ден на траур в Червен бряг заради загиналия в катастрофа д-р Цветан Костадинов

Д-р Костадинов е бил кмет на община Червен бряг за мандат 2019 – 2023 г.

30.01.2026 | 18:17 ч. 1
Снимка: Pixabay/Ali_Ahmad_DANESH

В община Червен бряг утрешният 31 януари ще бъде Ден на траур в знак на почит към д-р Цветан Костадинов, който загина при катастрофа на път I-3 между селата Телиш и Горни Дъбник. Това се посочва в заповед на кмета на общината, публикувана на официалната страница в интернет на местната администрация.

В заповедта се припомня, че д-р Цветан Костадинов е бил кмет на община Червен бряг за мандат 2019 – 2023 г., дългогодишен управител на болницата в града, общински съветник и уважаван лекар, с изключителен принос за развитието на местната общност.

В утрешния ден всички национални и общински знамена в общината ще бъдат свалени наполовина. Отменят се всички увеселителни мероприятия, с изключение на тези от личен характер.

Припомняме, че д-р Костадинов загина при катастрофа сутринта на 28 януари. Сблъсъкът е бил между тежкотоварен камион и лекия автомобил, управляван от бившия кмет на община Червен бряг. 

д-р Цветан Костадинов траур Червен бряг
България
