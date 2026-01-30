IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьорът, убил лекар край Телиш: Направих всичко възможно да избегна удара

Съдът го пусна под гаранция

30.01.2026 | 16:22 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Окръжен съд Плевен пусна Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро, съобщи БНТ

"Съжалявам за случилото се. Много ми е болно. Направих всичко възможно да избегна удара", заяви Димитър Димитров пред съда.

В сряда сутринта камионът, управляван от Димитров, поднася и помита автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов. 58-годишният мъж, който е и бивш кмет на Червен бряг, почина. 

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е взимана заради употреба на алкохол.

Димитър Димитров Телиш катастрофа гаранция жертва
