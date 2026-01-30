IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПИ предупреждава шофьорите да са готови за сняг

В неделя - 1 февруари, се очакват снеговалежи в Южна и Източна България

30.01.2026 | 19:51 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. За утре прогнозата на метеоролозите е за превалявания от дъжд и сняг в централните и западните части от страната. В неделя - 1 февруари, се очакват снеговалежи в Южна и Източна България.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

