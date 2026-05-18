Регионалният министър Иван Шишков нареди проверка на “Хемус”

Регионалният министър Иван Шишков е категоричен - министерството ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. В ефира на Нова тв ресорният министър обясни, че на 15 декември 2025 г. тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията.

“В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за “Хемус”, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за “Хемус”. Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна. Отново няма път”, коментира Шишков.

Така по думите му МРРБ няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. Министърът добави, че плащанията са спрени.

“Спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден - е съвсем различно”, коментира Шишков.

Проверка на “Хемус”

Министърът е наредил проверка на мястото на магистрала “Хемус”, където беше заснето наводнение.

Участъкът е пуснат в експлоатация в края на миналата година. Според министъра това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно.

“Тази канавка не ѝ е мястото там. Не знам дали проектът е сгрешен, или имаме грешка в изпълнението, но не може по този начин”, каза Шишков и обясни, че мястото ще бъде коригирано, защото в момента е опасно.

Регионалният министър обясни, че за четири години са били предвидени около 4 млрд. лева за поддръжка на пътната мрежа. “В момента са похарчени почти всички пари. В рамките на 2 години”, каза Шишков. Обясни още, че има дисбаланс – голяма част от тези пари са дадени в определени райони. Анализът сочи, че най-лошите пътища са в Северозападна България, именно там били дадени и най-малко пари.

Какви са бъдещите цели?

Шишков увери, че ще се работи по магистралите “Струма” и “Хемус”, по пътя от Монтана до Видин.

“Аз съм го казвал много пъти, а “Прогресивна България“ го има и в програмата - ще направим тунел под Петрохан. Ще дадем тласък да се строят включително магистрала “Черно море”, магистралата от Русе към Маказа, магистрала “Рила”, каза Шишков.

“Част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, първо ще ги проектираме и после ще ги направим с публично-частно партньорство”, допълни Шишков.

По повод свлачището край Пампорово регионалният министър каза, че там трябва да бъде изградено инженерно мостово съоръжение, защото свлачището е огромно. “Ако тръгнем да го укрепваме, тогава времето става изключително дълго, защото това означава подробни планове, отчуждаване, влизане в чужди територии. Мостът е най-бързото решение”, добави регионалният министър.