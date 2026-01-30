IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Николай Попов: Толкова струва животът на един български лекар - 8000 евро

Това е сумата, срещу която шофьорът, убил д-р Цветан Костадинов, излезе на свобода

30.01.2026 | 20:23 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Толкова струва животът на един български лекар. 8000 евро. Така гневно изригна във фейсбук бащата на Сияна - Николай Попов.

Припомняме, че по-рано днес Окръжният съд в Плевен наложи парична гаранция от 8000 евро на шофьора, обвинен в причиняване на катастрофата между селата Телиш и Горни Дъбник от 28 януари, при която загина анестезиологът и бивш кмет на Червен бряг - д-р Цветан Костадинов.

Ето какво написа още Николай Попов:

"Една гаранция. Един подпис. Един "човешки фактор“.

Името на съдията още не е публично известно. Но решението вече е факт.

Факт е и посланието към обществото:
можеш да убиеш, ако после платиш.
можеш да отнемеш живот и да си тръгнеш.

Сега остава познатият сценарий – "експертизи" срещу законите на физиката, обяснения, които обиждат интелекта, и финалът, който всички знаем предварително – "всичко е точно".

Не, нищо не е точно.
Това не е правосъдие. Това е подигравка.

Подигравка с паметта на д-р Костадинов.
Подигравка с всички лекари, които още изобщо остават в тази държава.
Подигравка с всеки нормален човек.

Безсрамници.
Животът не е гаранция.
Смъртта не е административна процедура.
А кръвта не се измива с евро."

