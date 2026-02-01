IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Альоша и централата на БСП в Пловдив залети с червена боя

Свързват вандалството с деня на жертвите на комунизма

01.02.2026 | 13:11 ч. 26
Снимка Фейсбук

Снимка Фейсбук

Централата на БСП в Пловдив на улица "Кръстю Пастухов" и барелефът на Димитър Благоев са осъмнали залети в червена боя. Това съобщи в социалните мрежи социалистката Десислава Йорданова. Това се случва в деня, на който се почитат жертвите на комунистическия режим, припомня тя. 

"Според умно красивите явно това е голямо геройство - никой никога не ви е спирал да си чествате днешния ден. Само не разбирам кое точно от това, което сте сътворили отново през нощта, ви прави много големи мъже и демократи? Заличавайки историята, без значение одобрявате ли дадената част от нея, води само до повтаряне на грешките", пише тя. С червена боя е бил изцапан и паметникът на Альоша. 

Това не е първото подобно посегателство върху сградата на социалистите. На 9 септември барелефът отново беше омазан. Тогава някой разби и паметната плоча на Лиляна Димитрова в Пловдив. /24 часа

пловдив благоев альоша червена боя
