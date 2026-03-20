Адвокат: Създаденото от изкуствен интелект не е обект на авторско право

Как Европейския парламент ще защити творческия сектор от нерегламентираното използване на авторски труд от изкуствени интелект (AI)?

"Проблемите може да се групират в две групи - едната е проблеми, които възникват при обучението на изкуствения интелект, тъй като той се осъществява чрез непрекъснато преглеждане на множество обекти - информация, текстове, музика, картинки, които са защитени от авторски права. Последната директива беше насочена да даде улеснения", заяви адвокат Емилиян Арнаудов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му се предлага да се създадат еднакви стандарти, които всеки да може да включи машинно четимо в интернет, така че AI да прескочи техния обект, плюс списък, който да бъде съхраняван в Службата по интелектуална собственост на Европейския съюз на носители на права, които забраняват ползването на тези обекти.

"В много случаи изкуственият интелект се обучава на базата на неправомерни копия от обектите на авторското право - пиратски копия, които се намират в интернет, което е забранено, нелегални копия от съответното произведение. В интернет освен официалните копия са достъпни и пиратски. Европейският парламент алармира, че трябва по-ефективно да се спре достъпът на AI да се обучава чрез пиратски копия", допълни Арнаудов в студиото на "България сутрин".

AI и пиратските копия

Според него технологичните компании, които се занимават с изкуствен интелект, се стараят за избягат от задължения за прозрачност как е обучен, като се позовават на търговска тайна.

"Създаденото от изкуствен интелект не е обект на авторско право. Все повече особено в областта на музиката се създават обекти, които не са изцяло продукт на изкуствен интелект. Възникват спорове дали човешкото участие е достатъчно, за да се признае авторство или не е, те възникват при патентите. Създаденото от изкуствен интелект може да се използва безплатно, което ще се конкурира с творческия труд, който не е безплатен", коментира още адв. Арнаудов.

Той отбеляза, че 8 милиона души са заети в творческия сектор в Европейския съюз.

Трябва да се мисли за плащане и когато се ползват продукти, създадени от изкуствен интелект, което да се разпределя към хората творци, така че те да не загубят доход, което да ги обезкуражи и да ги стимулира да отидат да работят в друг сектор, стана ясно от думите на юриста.