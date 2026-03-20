България получи положително становище за готовността за членство в ОИСР

Оценката е дадена в областта на борбата с корупцията

20.03.2026 | 16:15 ч.
БГНЕС

България получи официално положително становище за готовността за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в областта на борбата с корупцията, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки към ОИСР даде зелена светлина на България по пътя към присъединяване към организацията. Според групата страната ни е изпълнила в задоволителна степен всички ключови препоръки, свързани с процеса на присъединяване, в областта на борбата с корупцията.

Работната група е извършила цялостен преглед на готовността на България за членство в ОИСР. Оценката е била съсредоточена върху изпълнението на отправените към страната препоръки, свързани с прилагането на стандартите на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, както и на съпътстващите я правни инструменти, допълват от правосъдното министерство.

Висока оценка е била дадена и на предприетите законодателни реформи в България, включително в областта на наказателноправната уредба на подкупа, режима за ангажиране на корпоративна отговорност за престъпления, противодействието на фалшивото счетоводство и защитата на лицата, подаващи сигнали за корупция.

Допълнено е, че остава работа по две препоръки, които ще бъдат под редовния мониторингов контрол на ОИСР, валиден и за членовете на организацията. Те се отнасят до възможността за използване на специални разузнавателни средства в самостоятелни производства за ангажиране на отговорността на юридически лица за престъпления на техните представляващи и до преосмислянето на законовата забрана за образуване на наказателно производство въз основа на анонимни сигнали. / БТА

