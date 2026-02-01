Джип се заби в пловдивски ресторант, пострадала е жена

Джип катастрофира и се вряза в ресторант в квартал "Тракия" в Пловдив. Залата била пълна с клиенти;

При инцидента леко е пострадала жена, която е прегледана от медици от Спешна помощ.

Сигналът е получен към 12 часа.

Зад волана на джипа е бил 64-годишен шофьор. Полевият му тест за алкохол е отрицателен. Ще се очакват резултатите от пробата му и за наркотични вещества.

Пред полицаите мъжът е обяснил, че е загубил контрол над автомобила - педалът за газта заял.

В района има полиция, съобщава Bulgaria ON AIR.