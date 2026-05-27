Международни медии: Българското Черноморие е чудесно за туристи, искащи евтина почивка

Ново проучване на портала TravelSupermarket показа, че българското Черноморие в момента се счита за най-добрият избор за туристи, които искат достъпна лятна почивка, без да харчат много пари. Регионът на Бургас, известен с дългите си пясъчни плажове, хотели, подходящи за семейства, и богато туристическо предложение, се открои особено.

Според анализа за сезон 2026, седемдневен пакет "ол инклузив" в района на Бургас струва средно около 640 евро на човек. Този регион се намира в югоизточна България по крайбрежието на Черно море, а сред най-известните курорти е Слънчев бряг, тоест Слънчев бряг, най-големият български курорт, който е популярен сред туристи от цяла Европа от години, пише сръбското CityMagazine.

Слънчев бряг е известен с почти осемкилометровия си пясъчен плаж, голям брой хотели и оживен нощен живот. Според TravelSupermarket, пакет "ол инклузив" за периода, започващ на 15 юни, може да се намери от около 290 евро на човек. През юли, когато започват училищните ваканции и търсенето се увеличава, цените се покачват до около 610 евро на човек, но все пак остават сред най-ниските в Европа.

Освен Слънчев бряг, туристите все по-често посещават историческите градове Несебър и Созопол. Несебър особено привлича вниманието заради старата си архитектура, каменни улички и богата морска история. Един от най-известните му символи е старата вятърна мелница от 19-ти век, която се намира на входа на града и напомня за дългата търговска и морска традиция на тази част на България.

България се класира добре и по отношение на ежедневните разходи по време на почивка. Данните от уебсайта Numbeo показват, че цените на храните и напитките са значително по-ниски, отколкото в много други европейски курорти. Средно бутилка вода струва около 1,10 евро, капучино около 2,20 евро, топка сладолед около 1,40 евро, докато наливна бира може да се намери за около 2,25 евро. Обядът в по-достъпен ресторант обикновено струва около 10 евро, докато вечерята за двама в ресторант от среден клас струва около 41 евро. Разбира се, в най-популярните туристически места и през пиковия сезон цените могат да бъдат малко по-високи.

Интересно е, че Тунис, който беше абсолютен лидер сред най-евтините дестинации миналата година, сега напълно е отпаднал от челната десетка

В същото време някои други популярни курорти като Родос, Майорка и турския Даламан са станали малко по-достъпни от миналата година, така че туристите там могат да спестят до 105 евро на човек.

В списъка с най-достъпните дестинации четвърто място зае Анталия в Турция със средна цена на почивката от около 700 евро, докато гръцкият Родос е пети със средно 703 евро на човек.

Крис Вебер от компанията TravelSupermarket заяви, че България е направила голям скок на туристическия пазар тази година. По думите му районът на Бургас отдавна се смята за една от най-достъпните дестинации на Черно море, но фактът, че е изпреварил Тунис, показва колко добро е съотношението цена-качество в момента, особено за британските туристи.

Анализът на TravelSupermarket се основава на пакети "ол инклузив", резервирани между 1 и 20 април 2026 г. за пътувания, планирани между май и септември, като проучването включва хотели от всички категории, с различна продължителност на почивките и различни видове туристически пакети.