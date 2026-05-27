Макрон за срещата с Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Това написа френският президент Еманюел Макрон във Facebook, след като се срещна с българския премиер Румен Радев в Париж.
Основните акценти, които двамата лидери са обсъдили са отбраната и сигурността, енергетиката и конкурентоспособността.
"Радвам се да приема Румен Радев, министър-председател на България. Отбрана и сигурност, енергетика, конкурентоспособност - укрепваме нашето партньорство и работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа", написа Макрон.
На 24 май Макрон осъди ударите на Русия по "цивилни цели" в Украйна и съобщенията за използване на хиперзвукова балистична ракета "Орешник", способна да носи ядрено оръжие.
"Руските удари срещу цивилни цели в Украйна продължават... Франция осъжда тази атака и използването на балистична ракета "Орешник", написа Макрон.
Той добави, че ударите са рязка ескалация във войната и отразяват безизходицата на агресивната война на Русия.
През февруари френският президент заяви, че Европа ще трябва да изгради нова рамка за съвместно съществуване с Русия, за да предотврати бъдеща военна ескалация.
"Ако стигнем до споразумение за Украйна, пак ще трябва да се съобразяваме с една агресивна Русия", заяви Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността. "Ще трябва да определим правила на съвместно съществуване, които да ограничат риска от ескалация".