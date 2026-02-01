Прповеряват автомивка в Пловдив, с карта таксувала двойно в евро

Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите извършиха проверка на автомивка на самообслужване в Пловдив, за която има подаден сигнал, че нарушава Закона за въвеждане на еврото. Обектът е денонощен и се намира на околовръстното шосе по пътя за Брестник.

Това е първо нарушение на автомивката, а собственикът й към момента на проверката не бе открит за коментар, съобщава БНР.

Припомняме, че от днес еврото е единствената официална валута в страната и НАП и КЗП стриктно следят за спекула и необосновано покачване на цените.

Сигналът е подаден от гражданин, който е извършил плащане с карта за услуга от 4 лева, но автомата на автомивката е таксувал 4 евро.

Транзакцията е доказана с документ, обясни председателят на КЗП Александър Колячев и допълни, че в случая нарушение е и това, че цените са посочени само в лева, както и че автоматите не приемат евро монети.

Ако нарушенията в конкретния случаи бъдат доказани, след като се изслуша и собственикът на автомивката, ще бъдат направени съответните констатации и ще се вземе решение какви санкции ще бъдат наложени, обясниха контролните органи.

Глобите предвидени в закона, ако се докаже нарушение, са от 5000 до 100 000 лева при първо нарушение, а за неправилно обозначаване на цена — до 7000 лева. Колячев допълни, че гражданите проявяват изключителна активност при подаване на сигнали.

В повечето случаи те са основателни, в други не. За всеки сигнал и жалба извършваме проверки и при необходимост налагаме мерки. Нарушенията се откриват в 5–7% от проверките

От 2 февруари Комисията започва и проверки на вендинг автоматите. Ще бъдат проверявани дали са настроени за работа с евромонети и дали са повишили цените си в близките месеци.