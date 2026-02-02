От утре купуваме и еднодневна винетка, колко ще струва

От утре, 3 февруари, влиза в сила продажбата на еднодневна винетка. Тя ще бъде налична на терминалите на самообслужване, по бензиностанциите, както и в други търговски обекти.

Новият стикер ще струва 4 евро и 9 евроцента. Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса, пише Dariknews.

Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа от часа на закупуване и е подходяща за кратки и непланирани пътувания.

Без промяна в цените

Цените на винетките остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева. Плащанията по електронен път са в евро. А от началото на януари закупуването в новата валута се извършва без проблем.

През февруари изтича валидността на 371 642 годишни винетки.

Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, стикер може да се купи на гише или на някои от 464 терминала за самотаксуване. А винетките с годишно покритие остават най-предпочитаните. От началото на годината са повече от 50% от общия брой.