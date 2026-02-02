IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Заловиха млад шофьор на тир без книжка, бащата осуетява ареста

Неправоспособния шофьор и полицията си спретнали гонка

02.02.2026 | 10:42 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Млад и неправоспособен водач на тир се опита да избегне полицейска проверка и увлече в гонка патрулка край лясковското село Козаревец. Бащата на шофьора пък се опитал да осуети задържането му. 

Случката, достойна за сцена от филм, се разиграла в неделя следобед. Вместо да се подчини на подаден звуков и светлинен сигнал, водачът увеличил скоростта. Минути по-късно униформените успели да спрат тира и установили, че зад волана е 19-годишен мъж от Горна Оряховица, без книжка, която преди време му е била отнета заради подобно нарушение, съобщава Нова тв.

Бащата на младия шофьор е пристигнал на място и е направил опит да попречи на полицията да задържи сина му. На място е дошъл и втори полицейски екип.

Нарушителите са задържани за срок до 24 часа. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

неправоспособен шофьор тир без книжка гонка полиция задържане
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem