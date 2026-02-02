Заловиха млад шофьор на тир без книжка, бащата осуетява ареста

Млад и неправоспособен водач на тир се опита да избегне полицейска проверка и увлече в гонка патрулка край лясковското село Козаревец. Бащата на шофьора пък се опитал да осуети задържането му.

Случката, достойна за сцена от филм, се разиграла в неделя следобед. Вместо да се подчини на подаден звуков и светлинен сигнал, водачът увеличил скоростта. Минути по-късно униформените успели да спрат тира и установили, че зад волана е 19-годишен мъж от Горна Оряховица, без книжка, която преди време му е била отнета заради подобно нарушение, съобщава Нова тв.

Бащата на младия шофьор е пристигнал на място и е направил опит да попречи на полицията да задържи сина му. На място е дошъл и втори полицейски екип.

Нарушителите са задържани за срок до 24 часа.