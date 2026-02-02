Финансист съветва: Хората да избягват да получават 500 евро

Спестяванията в банките в България надхвърлиха 163 млрд. лв., показва официалната статистика на БНБ към края на 2025 г.

Финансовият анализатор Деян Василев определи януари като интересен месец предвид превалутирането.

"Първите работни дни бяха трудни. Видяхме, че след втората седмица хората успяха да изтеглят достатъчно евро. Нормално, имаше в началото прекалено много голям оборот в лева, който трябва да бъде изтеглен. Справихме се, гледаме към предизвикателства, икономика, бюджет", коментира той в "България сутрин".

По думите на Василев банкомат няма да ни даде 500 евро. Той допълни, че тези банкноти трудно ще се приемат от търговските обекти: "Банкоматите дават до 100 евро. Призовавам хората да избягват да получават 500 евро, да вземат по-малки банкноти".

Василев уточни, че до 30 юни всички банки и пощенски клонове ще приемат без допълнителна такса и ще можем да обменим левовете в евро.

"БНБ, дори и след 30 юни, безсрочно ще обменя по фиксинга левове. По статистика на БНБ над 70% от левовете вече са върнати. И в Хърватска, и в други страни, около 10% от парите в обращение никога не се връщат", обясни финансовият анализатор пред Bulgaria ON AIR.

"И за 2024 г., и за 2025 г. спестяванията растяха двуцифрено. Спестяванията и тази година, заради добрите доходи, щяха да се увеличат може би с 12-15%. Само домакинствата имат 107 млрд. към 31 декември - 20% ръст спрямо 2024 година. 7-8% от този ръст се дължи на пари, с които хората са разполагали в брой в лева и просто са ги внесли. Това показва, че банковата система е свръхликвидна. Хората имат спестявания. Растат цените на имотите, ипотечните кредити, но банковата система има пари, които може да дава назаем", анализира Василев.

Според него броят на транзакциите с карти ще се увеличи покрай въвеждането на еврото.

"Има сектори, които предпочитат да боравят с кеш. Еврото няма да ни спаси от сивата икономика и недобросъвестните търговци, които не издават касови бонове. Много хора си държат парите на разплащателни сметки, където получават нула. Това се отразява на другата страна на уравнението, на по-ниски лихви по ипотечните кредити. България е рекордьор по ниски лихви по ипотечни кредити. Това ще се задържи", прогнозира още Василев.

През 2026 г., ако доходите продължават да вървят добре, ще има спестявания в банките и хората ще могат да ги увеличават, заключи финансовият анализатор.