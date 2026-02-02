Вече се разплащаме само с евро: Как се справят хората?

В края на януари българският лев остана в историята и излезе от обращение. Това автоматично означава, че гражданите вече се разплащат с единствената официална валута у нас - еврото.

Как се справят търговците и потребителите в югозападната част на страната и има ли нарушения при приемането на новата валута?

"Нашата работа ще приключи тогава, когато сме абсолютно сигурни, че всеки гражданин е разбрал и е свикнал с новата парична единица. Вече втори ден нашата парична единица е еврото, днес е първият работен ден, и се надявам процесът, който вървеше през последните седмици, да продължи и днес", коментира пред БНТ областният управител на Благоевград Георги Динев.

Проверка в малките населени места на област Благоевград показа, че преминаването към еврото е минало сравнително спокойно. Местните жители са се адаптирали бързо, а търговците отчитат, че клиентите вече плащат само в евро.

“Ще свикнем, нямаме избор”, споделят местните.

Търговец отбелязва, че от 4-5 дни всички плащат единствено в евро.

"Не се притесняват, че цените са в новата валута. Процесът мина спокойно, няма ексцесии, няма тюхкане“, споделиха местни търговци.

Двойно обозначение

Обозначението на етикетите в лев и евро остава още шест месеца, за да улесни гражданите.

"Голямото предизвикателство сега е как държавата и институциите ще се справят с евентуално спекулативно повишаване на цените. Към момента, макар и трудно, процесът се осъществява. Провеждаме ежеседмични областни координационни центрове с пълен синхрон с националния, за да следим стриктно спазването на правилата", посочи Динев.

“Фрапиращи случаи на необосновано повишаване на цените няма. От 250 извършени проверки в област Благоевград само 58 нарушения бяха констатирани, което е под очаквания процент. Проверки ще продължат, а гражданите могат да подават сигнали при нарушения”, добави областният управител.

Преминаването към еврото започва плавно, с готовност на институциите да реагират и с активното участие на потребителите, за да се гарантира стабилен преход към новата валута.