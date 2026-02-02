Анализатори: Радев изглежда най-отдалечен от политическите пристрастия

От утре президентът Илияна Йотова започва срещи с партиите преди да обяви избора си за служебен премиер. Според доц. Борислав Великов, бивш председател на НС, Йотова ще избере за писта подуправителят на БНБ Андрей Гюров.

“Той изглежда най-отдалечен от политическите пристрастия. Изглежда, че нейният избор, ако падне върху него, съмненията за нечестни избори ще бъдат по-малко. Самият президент каза, че е ограничена в опциите си за избор”, коментира Велков в предаването “България сутрин”.

Бившият министър на търговията и туризма Валентин Василев добави, че у нас всеки е готов да стане премиер или министър.

"Най-важното за един премиер е да проведе изборите без фрапантни нарушения и много купени гласове, от което ще има полза и новият играч в политиката. Много е вероятно мъж да оглави служебното правителство. Имаме регистрирани над 100 партии. Миналата година сме имали 60", допълни Василев.

Радев и политиката

Пред Bulgaria ОN AIR доц. Великов обясни, че президентът Радев (2017-2026) е оставил широко ветрило към всички, за да може да търси след това и коалиционни партньори.

"Повечето политолози и социолози прогнозират 80-100 мандата. Това не стига. Факт е, че по времето на Симеон Сакскобургготски имаше подобрение на жизненото равнище и на политическата обстановка. Радев ще бъде по-наляво. Ще има известно разделение по линията ляво-дясно", коментира бившият председател на НС.

Валентин Василев отбеляза, че от интервюто на Радев от петък много неща са останали неясни.

"Отново имаме прецедент - държавен глава и главнокомандващ да подаде оставката си, да излезе на политическия терен и да направи партия. Не каза с кого ще се бори и как. Чухме, че юридически Крим бил украински, но иначе е руски. Много трудно ще си намери партньори сред ПП-ДБ. Интересно е и ГЕРБ как ще реагира. Не съм оптимист за лявото. БСП отиват към нов председател, което означава още едно разделение и нисък резултат. При активност на изборите от 45%, партии като ИТН и БСП не влизат", обясни бившият министър.

Гледайте видеото с целия разговор.