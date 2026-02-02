IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама загинаха при тежък сблъсък между кола и микробус във Варненско

Трети човек е пострадал при челния удар

02.02.2026 | 15:12 ч. Обновена: 02.02.2026 | 15:12 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Двама души са загинали, транспортират трети към болница след катастрофа във Варненско. Това съобщиха от полицията в крайморския град.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие, което е станало на около 3 километра след село Старо Оряхово в посока Варна, е подаден в 14:03 часа.

Челно са се сблъскали микробус и лек автомобил. Двамата загинали - шофьорът и спътникът му на предната седалка, са от леката кола, която е с полска регистрация. Към момента няма информация за самоличността на починалите.

Пътят е затворен, а обходният път от Варна за Бургас е през село Равна гора, допълват от полицията.

 

катастрофа Старо Оряхово Варненско
