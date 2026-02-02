IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кръщават улица в София на Тери Пратчет

Улица "Тери Пратчет" ще бъде в квартал "Манастирски ливади - изток"

02.02.2026 | 18:56 ч. 3
Снимки: Getty

Снимки: Getty

София ще има улица, която ще носи името на писателя Тери Пратчет. Това стана ясно от седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията на район "Триадица", оповестен на 1 февруари.

Предложението е на кмета на район "Триадица" Димитър Божилов и вече е прието.

Улица "Тери Пратчет" ще бъде в квартал "Манастирски ливади - изток", посочва Дарик. Улицата до момента е била безименна.

Тери Пратчет е английски писател, който се смята за най-продавания автор във Великобритания през 90-те години на 20 век. Продал е повече от 55 милиона книги, които са преведени на 36 езика.

Тери Пратчет улица Манастирски ливади
