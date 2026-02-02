Кръщават улица в София на Тери Пратчет

София ще има улица, която ще носи името на писателя Тери Пратчет. Това стана ясно от седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията на район "Триадица", оповестен на 1 февруари.
Предложението е на кмета на район "Триадица" Димитър Божилов и вече е прието.
Улица "Тери Пратчет" ще бъде в квартал "Манастирски ливади - изток", посочва Дарик. Улицата до момента е била безименна.
Тери Пратчет е английски писател, който се смята за най-продавания автор във Великобритания през 90-те години на 20 век. Продал е повече от 55 милиона книги, които са преведени на 36 езика.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.