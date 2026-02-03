Жена платила битови сметки с фалшиви 50 евро

Пореден сигнал за прокарване в обращение на фалшива евробанкнота е получен в Районното полицейско управление в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Сигналът е подаден около 14:00 часа в понеделник от 37-годишен мъж, който е заявил, че в офис в павелбанското село Горно Сахране, където се предлага услуга за плащане на битови сметки, 62-годишна жена е заплатила битова сметка с подправена банкнота с номинал от 50 евро.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Работата по случая продължава, казаха от полицията.