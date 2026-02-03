IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Жена платила битови сметки с фалшиви 50 евро

Случаят е от павелбанското село Горно Сахране

03.02.2026 | 16:38 ч. Обновена: 03.02.2026 | 16:40 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пореден сигнал за прокарване в обращение на фалшива евробанкнота е получен в Районното полицейско управление в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. 

Сигналът е подаден около 14:00 часа в понеделник от 37-годишен мъж, който е заявил, че в офис в павелбанското село Горно Сахране, където се предлага услуга за плащане на битови сметки, 62-годишна жена е заплатила битова сметка с подправена банкнота с номинал от 50 евро. 

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Работата по случая продължава, казаха от полицията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

фалшиви евро
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem