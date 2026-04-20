Оставаме в НАТО и Европа, Радев няма да подменя модела

Архитект Иван Шишков коментира, че високата избирателна активност е ключова в борбата с купения вот.

“Имаме изборни резултати, които много се доближават до реалността. Сметките в парламента стават различни. Огромната отговорност Радев прие още като излезе от президентството. Последните промени в Конституцията му отнеха всички права като президент да помогне с политическата криза. Не му остана друга възможност освен да направи политически проект. Контактът между него и българския народ е много близък", добави Шишков в предаването "Денят ON AIR".

Страх в малките населени места

Кандидатът за народен представител подчерта, че в малките населени места е имало страх сред хората да си признаят за кого ще гласуват.

"В първите служебни кабинети започна да се разкрива за "Хемус". Парите в чувалите бяха в първите служебни кабинети. После прерасна в липсата на асфалт. Всички тези неща бяха в служебните кабинети, назначавани от Румен Радев. Страхът в хората е бил ужасяващо голям. Мащабите на завладяната държава са били огромни. Радев ще определи кой за кого ще отговаря", допълни арх. Шишков.

Пред Bulgaria ON AIR бившият служебен министър добави, че тези резултати от изборите показват, че ще има редовно правителство.

“Ще можем да свършим всички поети ангажименти. Надяваме се, че с ПП-ДБ ще назначим нов Висш съдебен съвет, за да имаме нов главен прокурор. Нека от прокуратурата започнат да работят. Най-вероятно има система, която им е пречела. Ясно е, че от тук нататък държавата ще бъде подредена по друг начин - по правилния начин", коментира Шишков.

Политическа стабилност и съдебна реформа

Той призова да се назначи главен прокурор, който да е на държавата и да защитава интересите ѝ.

"Нека не се извиват ръце, а да бъдат назначени хора, които да вършат работа. Радев не търси подмяна на модела, а смяна на модела. Проблемът с НПО-тата също е такъв, зад който не е ясно кой стои. Идеята, която имаме, е да направим магистралите на концесия, които ги няма и не са започнати, защото за другите има договори. Тези, които ще построим на концесия, е от Велико Търново към Маказа, магистралата Черно море, магистрала Рила. Това са нови магистрали и обекти, които нямат и проектиране. "Хемус" ще я достроим в различен период. Поне до Велико Търново трябва да бъде построена през следващите три години", съобщи той.

