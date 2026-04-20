Как се хранят жените на Холивуд за здраве и красота?

Те са красиви, известни и без значение, че са от различни поколения имат още нещо общо, освен красотата и популярността – да се грижат за красотата си, чрез силата на храната и правилните добавки. Жените на Холивуд – певици, актриси, дизайнерки, инфлуенсъри и бизнес дами. Списъкът от популярни дами, които обръщат сериозно внимание на това какво пият и ядат всеки ден е дълъг.

Все пак обаче ще обърнем внимание на някои от тях. Например за прекрасната Ева Лонгория от така любимия ни в миналото сериал „Отчаяни съпруги“ е известно, че поддържа младостта си чрез стриктно периодично гладуване, като консумира предимно растителни храни като броколи, аспержи и бобови култури, които осигуряват фибри и протеини без риск от възпаления.

Актрисата избягва рафинираната захар (Въпреки че е споделяла тази рецепта за невероятни палачинки) и заменя кафето с чай матча, заради мощните антиоксиданти, които предпазват кожата от стареене.

Ето още няколко известни жени от шоубизнеса, които винаги впечатляват със своята визия и техните трикове за хранене за млада кожа.

1. Виктория Бекъм

Виктория е може би най-цитираната звезда, когато става въпрос за строг режим. В интервюта за западни медии тя многократно е споделяла, че от десетилетия менюто ѝ включва едни и същи полезни храни. Нейната стратегия е насочена към поддържане на кожната бариера и предотвратяване на микровъзпаленията.

Какво консумира певицата и дизайнерка?

Дива сьомга или друга риба – Консумира я почти всеки ден. Сьомгата съдържа астаксантин, който е в пъти по-мощен антиоксидант от витамин С. Той предпазва клетките от окисление и придава на кожата онзи специфичен „сатенен“ блясък.

Ябълков оцет – Приема две лъжици веднага след събуждане. Целта е да се „алкализира“ тялото и да се стабилизира кръвната захар. Когато захарта е стабилна, се избягва процесът гликация. Това е химична реакция, при която захарните молекули се прикрепят към колагеновите влакна и ги правят твърди и лесно чупливи, което води до появата на бръчки.

Не на последно място дарове от градината и хубав мед – Виктория Бекъм залага на изключително чиста и сезонна продукция от собственото им имение в Котсуолдс, където съпругът ѝ Дейвид Бекъм активно отглежда по органичен начин зеленчуци и плодове. Тя консумира предимно зеленолистни култури и горски плодове от градината им, за да си осигури максимална доза антиоксиданти и хранителни вещества без пестициди.

За нея домашната ферма е най-висшият лукс, позволяващ ѝ пълен контрол върху чистотата на храната, която е в основата на нейната младост. Дейвид Бекъм произвежда и собствен мед. Въпреки че Виктория избягва захарта, тя понякога включва малки количества от техния органичен мед в режима си като естествен имуностимулатор или за подслаждане на специфични здравословни десерти за семейството си.

2. Хейли Бийбър

Хейли е популяризирала концепцията, че кожата трябва да изглежда „напоена“, а не просто намазана с крем.

Какво консумира?

Морски мъх (Sea Moss) - Това е нейната суперхрана под формата на гел, добавян в смутита. Той съдържа сяра, която е естествен минерал на красотата и се смята, че помага за синтеза на кератин и колаген и има антибактериално действие срещу акне. Морски мъх се продава и под формата на хранителни добавки, прах, гел обогатен с други полезни храни. Предлага се и у нас.

Течен хлорофил – Добавя го към водата си през целия ден. Хлорофилът помага за оксигенацията на кръвта (преноса на кислород). Колкото повече кислород стига до клетките на лицето, толкова по-розов и свеж е тенът. За него е известно, че допринася за детоксикацията на организма, пречиства черния дроб, допринася за намаляване на кожните възпаления, подобрява вида на кожата и други.

Източник: Силата на храната – как се хранят Дженифър Анистън, Ева Лонгория, Виктория Бекъм за красота