Райън Рейнолдс много се гордее с Блейк Лайвли

Райън Рейнолдс "никога не е бил по-горд" от съпругата си Блейк Лайвли.

В интервю за поредицата "Sunday Sitdown Live" на Today, излъчено в неделя, 19 април, 49-годишният актьор от "Дедпул" ("Deadpool") говори открито за това как семейството му преминава през трудния период, докато актрисата и продуцент води съдебна битка с Джъстин Балдони, колегата ѝ във филма "Никога повече" ("It Ends with Us"), като той е и режисьор на продукцията .

"Никога не съм бил по-горд"

След като водещият на Today Уили Гайст го попита как семейството му - 38-годишната Лайвли и четирите им деца (Джеймс, на 11 г., Инес, на 9 г., Бети, на 6 г. и Олин, на 3 г.) - се справя на фона на шумната съдебна сага, започнала през декември 2024 година, актьорът отговори: "Наистина виждаш илюзията зад толкова много от тези неща - дигиталния живот срещу реалния живот." "Честно казано, без да навлизам в твърде много детайли, никога през живота си не съм бил по-горд от съпругата си. Хората нямат представа какво всъщност се случва. Никога не съм бил по-горд от някого в живота си - с това ниво на почтеност, което тя носи във всичко, което прави", продължи Рейнолдс.

На фона на продължаващата съдебна битка на Лайвли, двамата с Рейнолдс продължават да се появяват заедно публично - двойката не крие близостта си по време на мач на Рексъм и посещава представление на Бродуей през март - и да си отправят взаимни жестове в социалните мрежи. В участие в подкаст през януари актрисата споделя, че с него са "най-добри приятели".

Как започва съдебният сблъсък?

Съдебният сблъсък между Лайвли и нейния екранен партньор и режисьор от "Никога повече" Джъстин Балдони, който е на 42 години, започва през декември 2024 година, когато актрисата завежда дело срещу него. В него тя твърди, че е била подложена на сексуален тормоз и че той, заедно с други ответници, е организирал ответна кампания за очерняне с цел "да унищожи" репутацията ѝ във връзка с екранизацията по романа на Колийн Хувър.

Лайвли претендира за обезщетение в размер на над 160 млн. долара. Балдони отрича обвиненията.

Впоследствие Балдони подава насрещен иск за 400 млн. долара срещу актрисата от "Клюкарката" ("Gossip Girl") и съпруга ѝ, като ги обвинява в клевета и нарушаване на договор. Делото му е прекратено през юни 2025 година.

Коментарите на Рейнолдс за съпругата му в Today идват малко повече от седмица след като тя го посочва като свидетел в делото си срещу Балдони, което трябва да влезе в съдебна фаза следващия месец. Това се случва и след сериозен обрат в случая на Лайвли.

На 2 април съдията от Окръжния съд на САЩ Луис Дж. Лайман отхвърля 10 от общо 13-те обвинения на Лайвли срещу Балдони, включително тези, свързани със сексуален тормоз. Обвиненията ѝ, свързани с ответната кампания за очерняне, ще продължат към съдебния процес следващия месец.

"Емоционално изтощително"

След решението източник споделя ексклузивно пред People, че съдебните действия са били "емоционално изтощителни" за Лайвли.

"Тя не подаде този иск с мисълта, че ще бъде лесно. Тя знаеше, че това ще бъде дълъг и труден процес, но усещаше, че трябва да го направи. Съдебната битка е емоционално изтощителна, но Блейк остава фокусирана. Обвиненията на Лайвли никога не са се променяли и тя очаква с нетърпение своя ден в съда. Тя съчетава всичко това с отговорностите си у дома. Като майка има много други приоритети, които ѝ помагат да остане здраво стъпила на земята", казва източникът, визирайки първоначалното дело от 2024 година.

Според източника майката на четири деца "очаква с нетърпение малко спокойно време това лято със семейството си, след като всичко това приключи".

Процесът започва през май

Последното решение на съдия Лайман идва след съдебно разпоредена среща за постигане на споразумение между Балдони и Лайвли на 11 февруари, която приключва без резултат, пише People. Адвокатите и на двете страни заявяват, че звездите планират да дадат показания по време на процеса, който е насрочен да започне на 18 май в Ню Йорк.