Радев има негов проект за Конституция, ще видим ли големи реформи?

Политологът проф. Румяна Коларова коментира, че избирателната активност е била ключов фактор за определяне на резултатите от изминалите избори.

“Тя не е толкова висока, колкото си представяме. Основната промяна, която характеризира изборите, е преливане от електората на едни партии към електората на партията на Румен Радев”, обясни политологът в предаването "Денят ON AIR".

Разочарование от политическата класа

PR експертът Диана Дамянова заяви, че толкова е омръзнала политическата класа на българския народ, че разпознава в нови играчи бъдещето си. “Това е поискал народът, той ще си носи и добрите, и лошите последствия", добави тя.

Доц. Татяна Буруджиева добави, че нямаме чист социологически терен в последните десет дни. Тя добави, че доверието към политиците, но и не само, е нарушено.

"Когато няма доверие при социологическо изследване, възможността да се получи грешка е голяма. Така лъжем всички себе си. Що се отнася до това, което пренарежда - бих добавила, че за първи път проблемът не е толкова, че не сме виждали концентрирана власт, а че нямаме силна опозиция", анализира доц. Буруджиева пред Bulgaria ON AIR.

Борбата с корупцията, главният прокурор и смяната на ВСС

"Ако съдебната реформа се състои в това да бъде избран нов ВСС или да бъде избран нов главен прокурор - досега все "наши" главни прокурори бяха избирани. Цялата магистратска общност е привилегировани. КС препотвърди тази тяхна недосегаемост. Големият проблем няма да го решат", изрази мнение проф. Коларова.

Дамянова отбеляза, че ако Радев отиде към директна смяна във ВСС, няма да търси ничия подкрепа.

"Радев има негов проект за Конституция, не сме го виждали. Очаквам, че той ще подходи мащабно и ще търси мнозинство по много повече теми, отколкото ВСС. Има публичен линч към съдиите в България, който не одобрявам. Радев знае, че когато правиш големи реформи, трябва да ги направиш първите шест месеца от управлението си. Ако има големи проекти, ще ги сложи сега на масата", уточни PR експертът.

Големите проекти, промени няма как да имат видими резултати до президентските избори, които ще бъдат първата оценка за тази власт, смята доц. Буруджиева.

"Започна надбягване с времето, то ще е важен фактор за това управление. Има предизвикателство пред ГЕРБ - подготовката за местните избори. Там ГЕРБ има първото място все още. Тази битка ще покаже дали ГЕРБ е способна да оцелее. От години наред БСП не показва, че защитава интересите на работещите хора", подчерта политологът.

