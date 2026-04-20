Френската армия тества автономни бойни системи с въоръжени дронове

Френската 27-ма планинска пехотна бригада използва учението ORION 26, за да тества и внедри серия от тактически модули, предназначени да подобрят мисленето на бригадата за лека мобилност и децентрализиран бой, обявиха от подразделението.

Учението представлява значителен доктринален експеримент за една от водещите планински бойни формирования на Франция, превръщайки концепции, разработени в отговор на реалностите на конфликта с висока интензивност, в практически полеви изпитания при реалистични условия.

В съобщението на бригадата са посочени четири взаимосвързани фактора, движещи реформата: завръщането на бойните действия с висока интензивност, вездесъщото присъствие на заплахата от дронове, скоростта на циклите на насочване и разпространението на разузнавателни средства. Взети заедно, тези фактори принудиха бригадата да преосмисли, по думите на самото подразделение, как се бори на фундаментално ниво. Заявената цел е недвусмислена - да бъде по-малко откриваема, по-непредсказуема и непрекъснато маневрираща, пише Defence Blog.

Първата конкретна мярка, която се тества в ORION 26, включва преструктуриране на взводове и секции в автономни тактически клетки. Всяка от тези клетки ще бъде оборудвана с дронове, леко превозно средство, устойчиво комуникационно оборудване и делегирани правомощия за вземане на решения. Бригадата описва тези формирования като "многовойникови микроединици" – малки комбинирани екипи, предназначени да се внедряват плавно в терена, да се движат бързо, да се разпръскват, за да избегнат представянето на печеливша цел за врага, и след това да се събират в избрани точки, за да генерират локализиран ефект, преди незабавно да се откажат от бой. Тяхната ефективност, заявява бригадата, се основава на способността да създават дифузно, дезориентиращо присъствие, което е трудно за противника да картографира.

Вторият стълб на експеримента ORION 26 е генерализирането на леката мобилност в силите. Бригадата възнамерява да разшири флота си от леки тактически превозни средства, систематично да използва малки леки превозни средства, за да намали излагането на хора, и умишлено да намали размера на видимите логистични колони. Типовете превозни средства, идентифицирани като основа на тази концепция за мобилност, включват 4x4, ATV и SSV – Side-by-Side Vehicles. Тези микроединици са описани като действащи в леки рояци, трудни за прицелване, способни да се появят, да нанесат удар и след това да изчезнат. Бригадата също така отбеляза, че ранните резултати от учението ще покажат как тези превозни средства могат да бъдат разширени към допълнителни роли, включително транспортиране на боеприпаси, поставяне на сензори, логистика на последния километър и разчистване на маршрути.

Третият елемент е самата децентрализация на командването - и може би е най-структурно значимият от трите. Позицията на бригадата е, че фрагментираният характер на съвременното бойно поле, където вече няма линеен фронт, налага предоставянето на подчинените ешелони със значително по-голяма оперативна автономност. Постоянната близост на вражески сензори ограничава стойността на големите координирани маневри, управлявани от централизиран команден пункт. Командирите на секции и групи ще се нуждаят от свобода на действие, за да се възползват от възможностите, да разберат непосредствената тактическа ситуация и да решат на свое ниво какви действия да предприемат. Тази промяна изисква съответна трансформация в начина, по който висшите командири упражняват власт - отдалечаване от подробен ежеминутно контролиране на действията и към изразяване на общи намерения и желани ефекти, оставяйки командирите на подразделенията да адаптират действията си към обстоятелствата на място.

Това представлява значително отклонение от традиционните централизирани командни структури и тестването му при реалистични условия на учението е изричната цел на ORION 26. Бригадата заяви, че поуките, извлечени от учението, ще бъдат използвани за усъвършенстване на тези концепции и за обмисляне на тяхната постепенна интеграция, подготвяйки формацията за бъдещи ангажименти.

Експериментът ORION 26 на 27-ма планинска пехотна бригада отразява доктринална еволюция, протичаща в множество западни армии, изправени пред едни и същи реалности на бойното поле. Наблюдението с дронове направи големи формирования от превозни средства видими и достъпни за прицелване в рамките на минути след откриване. Артилерията и балотиращите се боеприпаси могат да атакуват всяка концентрация на сили с малко предупреждение. Отговорът, който се изследва тук - по-малки автономни клетки, по-леки превозни средства, разпределена командна власт, постоянно движение - е директен тактически отговор на заплашителна среда, която наказва масата и възнаграждава разпръскването. Френската планинска пехота, обучена за операции в сложен терен, който вече изисква независими действия на ниски ешелони, е логичен полигон за концепции, които в крайна сметка могат да се разпространят по-широко във френската армия.