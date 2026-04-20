Унгарската "смяна на режима" е едновременно опасна и необходима

Новият лидер на Унгария Петер Мадяр обеща "промяна на режима" след победата си над премиера Виктор Орбан, което предполага премахването на цяла система, насочена към натрупване и запазване на властта.

Магяр е изправен пред предизвикателството да върне независимостта на институциите, завзети от популистката държава на Орбан, без да прибягва до същите злоупотребяващи методи, използвани за подкопаването им.

Магяр призова за наказателно разследване на служители от старата гвардия и отстраняване на назначените от Орбан лица, което повдига въпроси за това как да се възстанови демокрацията, без да се подкопава върховенството на закона, пише Марк Чемпиън, колумнист в Bloomberg.

Не си спомням някога да съм чувал победител в демократични избори да застава пред камерите след победата си и да обещава „смяна на режима“. Нов зори или ера, да. Надежда, трансформация, почтеност, изсушено блато, със сигурност, до припадък. Но не това, което унгарският Петер Мадяр обеща, след като разгроми премиера Виктор Орбан на изборите в неделя.

Смяна на режима е това, което САЩ и Израел се надяваха да постигнат в Иран. Това предполага отстраняването не на легитимно правителство, готово да признае поражението си в нормалния ход на изборния цикъл, а на цяла система, насочена към натрупване и запазване на властта.

Така че, сред цялата еуфория, докато Унгария изглежда излиза от европейската изолация, трябва да се запитаме дали това е тревожен сигнал или просто радикализъм, необходим за възстановяването на една увредена демокрация. И двете заключения биха имали последствия не само за Унгария, но и за други нации — включително, вероятно, за САЩ след няколко години.

Орбан е бил моделът, за който другите популисти мечтаят да следват.

Той превърна Унгария в това, което наричаше нелиберална демокрация, през 16-годишния си мандат на власт. Така че, докато Маджар се готви да поеме управлението, той е изправен пред все по-познат въпрос: как да върне независимостта на институциите, завзети от популистката държава, без да прибягва до същите злоупотребяващи, нарушаващи закона и етиката методи, използвани за подкопаването им в първия случай.

Не съм сигурен, че това е възможно, и може би това е изводът, за който Магяр подготвя своите поддръжници. Той призова за наказателно разследване на служители от старата гвардия, обеща да спре излъчването на обществените телевизионни канали и каза на президента Тамаш Сульок да подаде оставка или да бъде отстранен – заедно с "всички марионетки, назначени на висши постове от системата на Орбан".

Ясно е защо Мадяр би искал да почисти бързо. Неговият приятел и съюзник, полският премиер Доналд Туск, се бори усилено да свърши работата си във Варшава, откакто изтласка популистката партия „Право и справедливост“ (PIS) от властта на изборите през 2023 г. Укрепилите се назначения на PIS в президентството, Конституционния съд и други юридически защитени институции го блокират на всяка крачка. А Полша беше едно от положителните изключения, цитирани в неотдавнашна статия на Фондацията "Карнеги" за международен мир, която установи, че само четири от 25-те държави, в които се наблюдава отстъпление от демокрацията от 1990 г. насам, са успели да поправят част или цялата нанесена щета.

За разлика от Туск, Мадяр ще има властта да смаже този вид действия на арьергарда – по същите причини, поради които Орбан се превърна в такава рок звезда за популистката десница. Една особеност на унгарския избирателен закон превръща обикновените мнозинства в супермнозинства. Това позволи на Орбан първо да пренапише конституцията, а след това да я изменя допълнително, когато е необходимо, за да легализира своята програма.

Но колко демократично беше това? И ако Мадяр прибегне до същото демократично изкривяване, за да укрепи собствената си позиция, няма ли риск да се окаже малко по-добър от предшественика си?

Тази постпопулистка дилема вече е достатъчно разпространена, така че през декември Венецианската комисия – европейският конституционен надзорен орган – добави нова секция към своя Контролен списък за върховенството на закона относно "Възстановяване". Тя включва въпроси като: „Засягат ли възстановителните мерки Конституционния съд? Ако да, уважава ли се неговата роля като независим орган и обективен арбитър?“

Европейската комисия (ЕК), например, изисква от Полша да възстанови загубената независимост на Конституционния съд. Но когато Туск предложи да се смени целият състав на съдиите, Венецианската комисия изрази неодобрение. Не само че необходимите поправки имаха малки шансове да бъдат приети (за разлика от Мадяр, Туск нямаше квалифицирано мнозинство), но те също така биха нарушили сигурността на мандата, която е в основата на съдебната независимост.

Дейвид Кей, американски член на Венецианската комисия и професор по право в Университета на Калифорния в Ървайн, разглежда това като „едновременно признаване на необходимостта от потенциално „радикална“ промяна и предупреждение срещу стъпки, които засилват липсата на доверие в върховенството на закона“. Това звучи правилно. Но Туск и Мадяр също могат да бъдат оправдани, че го разглеждат като ситуация без изход: Да, трябва да възстановите независимостта на един манипулиран съд, но не, не можете да направите това, което наистина е необходимо, за да го деманипулирате, защото това подкопава неговата независимост.

Деполитизирането на Конституционния и Върховния съд на Унгария е основен приоритет за Мадяр.

Завладяването им от Орбан беше ключова обосновка за решението на Европейската комисия да задържи средства за Унгария, които понастоящем възлизат на около 17 млрд. евро (20 млрд. долара), като още 16 млрд. евро от фондовете за отбрана очакват одобрение. Магяр отчаяно се нуждае от тези пари. ЕС иска да му ги даде, но първо той трябва да покаже, че обръща процеса на завладяване на съдебната власт от Орбан.

Магяр има по-добър аргумент от Туск за прилагането на малко груба справедливост. Каквото и да е мнението ви за полската партия „Право и справедливост“ и нейния ексцентричен лидер Ярослав Качински, те са истински вярващи, мотивирани от идеологическа, консервативна програма. Орбан също има такава, но тя винаги е била второстепенна, действайки до известна степен като фасада за централизирана олигархия, движена преди всичко от жаждата за власт и пари.

Най-богатият човек в Унгария, Лоринц Месарош, е детски приятел на Орбан. Сега той е голяма фигура в строителството и притежава състояние от 5,1 милиарда долара, според списъка на милиардерите на Forbes, което е повече от 2% от годишния брутен вътрешен продукт на страната. Както и други в кръга на доверие на Орбан, той е забогатял до голяма степен благодарение на държавни поръчки, възложени чрез съмнителни търгове. И така, какво трябва да бъде позволено да остане? Колко частна е цялата тази собственост?

Успехът на Магяр и неговата партия „Тиса“ се дължеше на способността им да свържат ендемичната корупция на системата, изградена от Орбан, със стагниращата икономика и разпадащите се услуги, които избирателите виждаха навсякъде около себе си.

За Балинт Мдгяр, бивш унгарски политик, който няма никаква връзка с вероятния следващ министър-председател, това широко признание на Унгария на Орбан като това, което той нарича мафиотска държава, ще улесни работата на новото правителство.

Защото докато "Право и справедливост" може да се възстанови в Полша, като пречи на Туск и продължава да води кампания по своята консервативна, популистка програма, твърде много унгарци вече виждат партията "Фидес" на Орбан като престъпна организация, за да може тя да възвърне популярността си. Наказателните преследвания ще бъдат приети не само като легитимни, но и като дължими.

"Това не е отмъщение. Просто ако искаш да градиш, това вече не може да бъде страна без последствия", каза Балинт Магяр, сега научен сътрудник в Института за демокрация към Централноевропейския университет.

Това е опасно. Рискът е реален, че удобството да контролира институциите, предназначени да ограничават правомощията му като бъдещ министър-председател, ще се окаже толкова привлекателно и за Мадяр – той все пак е бивш съратник на Орбан –, че той просто ще използва конституционното си мнозинство, за да пренареди картите в своя полза.

Това обаче е причина за бдителност, а не за препятстване на това, което е необходимо, за да се разбие системата на Орбан. Затова извадете булдозера.