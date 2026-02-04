Реформа в Наказателния кодекс, по-тежки наказания за блудство с деца

Министерството на правосъдието се захваща с реформа в Наказателния кодекс по важна и тежка тема, а именно противодействие на педофилията и различните видове посегателства срещу деца и младежи, съобщи на брифинг министъра в оставка Георги Георгиев.
“Направихме анализ на настоящата картина и подготвихме законопроект, вече публикуван за обществено обсъждане. Близо 700 сигнала са получени за две години и половина за сексуални посегателства срещу деца. Около 434 са регистрираните сексуални престъпления срещу деца. 64% от пострадалите са деца до 14-годишна възраст – това са около 290 български деца. 80% от случаите става въпрос за блудство“, добави правосъдният министър.
Георгиев каза още, че е направен анализ на европейското законодателство и е подготвена реформа в три направления.
“На първо място, това засяга давността за преследване на такива престъпления, която в момента тече от момента на извършването на престъплението – например 4-годишно дете е жертва на блудство и може да сезира органите до 24-годишна възраст, но това са само 6 години от навършването на пълнолетие. Затова ние изместваме началния момент на давността от извършването на пълнолетие и така се увеличава с десетилетия възможността да бъдат разследвани такива случаи. С примера за 4-годишното дете, вместо до 24-та му година, възможността за подаване на сигнал ще бъде до 38-ата му година. Тоест, 20 години започват да текат от навършване на престъплението”, обясни Георгиев.
“На второ място, предвиждаме въвеждане на допълнителни, по-тежки наказания за престъпления, извършени срещу деца на възраст до 10 години. Това е практика в други европейски държави. Навсякъде се прави ясно разграничение между сексуални посегателства върху невръстни деца и тинейджъри. Принципът е следният – колкото по-малко е детето, толкова по-голяма е обществената опасност на престъплението и затова е по-строго наказанието. Предвиждаме затвор до 15 години, когато престъплението е срещу деца до 10-годишна възраст”, каза правосъдният министър и добави:
“На трето място, не просто механично увеличаване на наказанията, защото това е доказано като неефективно. Предвиждаме допълнително увеличаване на наказанията, но и нови квалифицирани състави, предоставяйки по този начин допълнителен арсенал от обективни критерии за българските съдии, за да може да се приложи строго и справедливо наказание. Тоест, даваме повече възможности на съдиите да приложат закона в неговата цялост и строгост. За по-тежките престъпления срещу деца ги качваме като първа инстанция в окръжните съдилища, където ще се разглеждат от трима съдии, а не в районните съдилища, където се разглеждат от един съдия и двама съдебни заседатели, които често нямат юридическо образование“.
Георгиев обърна внимание, че е от изключително значение да се окуражат близките на жертвите да търсят навременна помощ, да сигнализират за такива престъпления, за да могат да бъдат разкрити.