МЕЧ: Удължителният бюджет е единственият вариант

Днес правителството в оставка едва събра кворум

05.02.2026 | 16:26 ч. 0
БГНЕС

Радостин Василев, лидер на МЕЧ, коментира, че за този момент, единственият вариант е удължителният бюджет.

В кулоарите на парламента Василев добави, че не очаква служебното правителство да предложи нов бюджет. “Очаквам да проведе само избори”, добави народният представител.

“Правителството в оставка и мнозинството му едвам събра кворум днес, за да приемат промените в Изборния кодекс, така че е твърде вероятно да продължават с временен бюджет, каза още Василев. 

удължителен бюджет правителство в оставка служебен кабинет избори Народно събрание МЕЧ Радостин Василев
