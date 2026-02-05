МЕЧ: Удължителният бюджет е единственият вариант

Радостин Василев, лидер на МЕЧ, коментира, че за този момент, единственият вариант е удължителният бюджет.

В кулоарите на парламента Василев добави, че не очаква служебното правителство да предложи нов бюджет. “Очаквам да проведе само избори”, добави народният представител.

“Правителството в оставка и мнозинството му едвам събра кворум днес, за да приемат промените в Изборния кодекс, така че е твърде вероятно да продължават с временен бюджет, каза още Василев.