Бедственото положение в Ардино продължава, реката заля мост

Частичното бедствено положение в Община Ардино остава в сила заради обилните валежи. Река Арда заля мост и откъсна от света селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, съобщава bTV.

Двата големи язовира от каскадата Арда - Студен кладенец и Кърджали са пълни на 95% и преливат през преливниците.

Много от пътищата и мостовете също са залети.

Община Кирково е най-много засегната. Дъждовете там са спрели, а реката вече се е върнала в коритото си и не представлява опасност.

Все още в общината има населени места, до които няма достъп. Причината са активизирали се свлачища вчера. Количеството дъжд, което се изля вчера, е 85 л/кв.м.