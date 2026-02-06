IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Бедственото положение в Ардино продължава, реката заля мост

Пет от селата в общината са откъснати от света

06.02.2026 | 10:14 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Частичното бедствено положение в Община Ардино остава в сила заради обилните валежи. Река Арда заля мост и откъсна от света селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, съобщава bTV.

Двата големи язовира от каскадата Арда - Студен кладенец и Кърджали са пълни на 95% и преливат през преливниците.

Много от пътищата и мостовете също са залети.

Свързани статии

Община Кирково е най-много засегната. Дъждовете там са спрели, а реката вече се е върнала в коритото си и не представлява опасност.

Все още в общината има населени места, до които няма достъп. Причината са активизирали се свлачища вчера. Количеството дъжд, което се изля вчера, е 85 л/кв.м.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Община Ардино проливни дъждове бедствено положение язовир Студен кладенец Кърджали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem