Сенатът блокира средства за балната зала на Тръмп за $400 милиона

Длъжностно лице от Сената на САЩ блокира средства за сигурност, които биха могли да бъдат използвани за планираната от президента Доналд Тръмп бална зала в Белия дом на стойност 400 млн. долара, предаде Reuters.

Решението на парламентарния секретар на Сената Елизабет Макдоноу поставя под въпрос опитите на републиканците да включат финансиране, свързано с проекта, в мащабен пакет от разходи на стойност 72 млрд. долара.

Администрацията на Тръмп се опитваше да осигури средства чрез разходи за сигурност, свързани с бъдещата бална зала. Републиканците в Сената настояват за отпускането на 1 млрд. долара за Тайните служби и подобрения в сигурността, включително и за проекта в Белия дом.

Тръмп твърди, че самото строителство ще бъде финансирано от частни дарители. Според Белия дом новото съоръжение трябва да модернизира инфраструктурата, да засили сигурността и да намали зависимостта от временни конструкции при официални събития.

Демократите определят проекта като "скъп символичен разход"

Парламентарният секретар на Сената има правомощия да тълкува процедурните правила и да решава дали дадени разпоредби могат да бъдат включени в законодателството.

Републиканците все още могат да преработят текста в опит да получат одобрение. Ако това не стане, средствата, свързани с балната зала, могат да отпаднат от законопроекта, който се очаква да бъде гласуван по партийна линия.

Основната част от пакета е насочена към засилване на мерките за прилагане на имиграционното законодателство.

Демократите се противопоставят както на финансирането на имиграционната политика на Тръмп без по-широки реформи, така и на проекта за бална зала, който според тях е скъп и символичен разход на фона на високите разходи за живот и поскъпването на горивата в САЩ.

Тръмп защити проекта в социалните мрежи, като го определи като "най-красивата сграда от този вид в света".

Проектът вече е обект и на съдебни спорове

Републиканците настояват, че допълнителните средства за сигурност са необходими за защитата на президента. Те посочват инцидент от април, при който въоръжен мъж е направил опит да проникне на официална гала вечеря във Вашингтон, на която е присъствал Тръмп.

Според администрацията новата бална зала трябва да бъде завършена около септември 2028 г., в края на втория президентски мандат на Тръмп.

Миналата година американският президент разпореди събарянето на източното крило на Белия дом, построено първоначално през 1902 г. по време на управлението на Теодор Рузвелт и разширено през 40-те години при Франклин Рузвелт, за да се освободи място за новото съоръжение.

Националният тръст за опазване на историческото наследство заведе дело срещу проекта с аргумента, че президентът и Службата за националните паркове нямат правомощия да разрушават историческа сграда или да изграждат ново мащабно съоръжение без изрично одобрение от Конгреса.

През април американски апелативен съд разреши строителството да продължи, след като по-рано беше издадена временна заповед за спиране на проекта, пише БТА.