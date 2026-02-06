Русенският митрополит е против площад и паметник на името на патриарх Неофит

Русенският митрополит Наум изпрати писмо до председателя на Общинския съвет в крайдунавския град акад. Христо Белоев с копие до кмета на Русе Пенчо Милков и местния омбудсман Валентин Димитров, с което се обявява против площад и паметник да носят името на предшественика му и блаженопочинал патриарх Неофит.

„Категорично заявяваме, че няма да приемем решение на светската власт за именуване на площад и издигане на паметник на духовно лице, което е било свързано само и единствено с Българската православна църква, след като тя е била умишлено игнорирана по този въпрос. Ако Общинският съвет в Русе все пак осъществи горното си решение, незачитайки нашето мнение, ще забраним на представители на Русенската митрополия да участват занапред във всякакви обществени мероприятия, свързани с празнични чествания и възпоменания, организирани от Община Русе“, се посочва в позицията, публикувана на официалната страница на митрополит Наум във фейсбук, както и на страницата в интернет на Русенската митрополия.

Митрополит Наум отбелязва, че „когато става дума за паметници на духовници от близкото и далечното ни минало, винаги се изисква едно условие, без което осъществяването на подобна инициатива е немислимо – благословение и съгласие на съответната църковна власт“.

„В противен случай паметникът ще представлява купчина камъни, но няма да носи белега на църковна разпознаваемост. В случая е налице съзнателно пренебрегване и неуважение към Българската православна църква в лицето на Русенската митрополия, представител на която беше и патриарх Неофит“, посочва още той.

Причина за реакцията на Русенския митрополит е решение на местния Общински съвет от юли 2025 г., според което площадното пространство, където е храмът "Всех Святих", ще носи името на патриарх Неофит (1945-2024), както и последвало писмо от местния омбудсман Валентин Димитров след разяснения по темата от страна на общинския съветник Росица Георгиева по време на заседание на Общинския съвет в началото на тази година, посочва БТА.