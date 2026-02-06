Непознат тормози блок в столичен квартал: Пали входната врата, асансьора

Непознат мъж тормози живеещите в блок в столичния квартал "Сухата река". Преди два дни той запалва входната врата, а преди малко повече от месец – и един от асансьорите.
Хората са уплашени и молят за съдействие в разпознаването на извършителя.
На кадри, заснети от охранителните камери във входа на блока, ясно се вижда мъжът, който, маскиран и с шапка, влиза необезпокояван. Минути след това запалва входната врата.
Видеото е предадено на полицията, но уплахата и щетите остават за сметка на живеещите в сградата.
"Засега нямаме никаква информация. Много лошо, че ние се чудим какво да правим. Ще предприемем някакви действия, но това не е добре", сподели Людмила.
"Аз живея от 4 години тук, досега не е имало такива неща. Много се притеснявам - с каква цел се прави това нещо и защо", посочи живущата в блока Сюлбини.
Освен по официален път, хората търсят съдействие и в социалните мрежи, където разчитат някой да разпознае извършителя. Това е второто му посегателство.
Първият инцидент става през декември, когато на втория етаж е запален асансьорът. Следите от пожара все още личат. По чудо инцидентът се е разминал без пострадали.
"Все още не е възстановен и мисля, че сумата ще е доста голяма, защото и коридорите са черни, и асансьорът на втория, третия и горните етажи също. Много е зле", допълни Сюлбини.
"Едното ми обяснение е, че е психично болен човек, другото - че някой си отмъщава на някой от блока за нещо. Притеснително е, че може пак да стане, че може да влезе по някакъв начин и да запали нещо отново", посочи друг жител.
До този момент престъплението остава неразкрито. От Пето районно управление, където е подаден сигнал, все още не дават информация докъде е стигнало разследването.
Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.