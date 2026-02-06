Непознат тормози блок в столичен квартал: Пали входната врата, асансьора

Непознат мъж тормози живеещите в блок в столичния квартал "Сухата река". Преди два дни той запалва входната врата, а преди малко повече от месец – и един от асансьорите.

Хората са уплашени и молят за съдействие в разпознаването на извършителя.

На кадри, заснети от охранителните камери във входа на блока, ясно се вижда мъжът, който, маскиран и с шапка, влиза необезпокояван. Минути след това запалва входната врата.

Видеото е предадено на полицията, но уплахата и щетите остават за сметка на живеещите в сградата.

"Засега нямаме никаква информация. Много лошо, че ние се чудим какво да правим. Ще предприемем някакви действия, но това не е добре", сподели Людмила.

"Аз живея от 4 години тук, досега не е имало такива неща. Много се притеснявам - с каква цел се прави това нещо и защо", посочи живущата в блока Сюлбини.

Освен по официален път, хората търсят съдействие и в социалните мрежи, където разчитат някой да разпознае извършителя. Това е второто му посегателство.

Първият инцидент става през декември, когато на втория етаж е запален асансьорът. Следите от пожара все още личат. По чудо инцидентът се е разминал без пострадали.

"Все още не е възстановен и мисля, че сумата ще е доста голяма, защото и коридорите са черни, и асансьорът на втория, третия и горните етажи също. Много е зле", допълни Сюлбини.

"Едното ми обяснение е, че е психично болен човек, другото - че някой си отмъщава на някой от блока за нещо. Притеснително е, че може пак да стане, че може да влезе по някакъв начин и да запали нещо отново", посочи друг жител.

До този момент престъплението остава неразкрито. От Пето районно управление, където е подаден сигнал, все още не дават информация докъде е стигнало разследването.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.