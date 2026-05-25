След смъртта на 16-годишното момиче – ден на траур е обявен в Благоевград

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят

25.05.2026 | 08:38 ч. 18
Снимка: архив, БГНЕС

Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е в тежко състояние и с опасност за живота.

Всички тържествени мероприятия на територията на  общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев  изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от трагедията.

Малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата малко по-късно беше намерено и 16-годишно момче с тежки травми, припомня БНР.

От разследването  на полицията  до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация единият от тях, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет силен наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации.  Самият той е бил в неадекватно състояние. Студентът и още един гимназист са задържани в полицията.

Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, инцидент или външна намеса.

В първия учебен ден психолози  ще влязат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел.

 

Тагове:

ден на траур Благоевград наркотици
