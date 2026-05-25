Засилен ще е трафикът към София в последния почивен ден

Очаква се засилен трафик по пътищата на страната в последния от почивните дни.
Най-интензивно ще е движението по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ в посока София.
Поради тази причина от 12 ч. до 20 ч. днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали.
В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.
По данни на Пътната агенция близо 500 хиляди автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май, припомня БНТ.
