Засилен ще е трафикът към София в последния почивен ден

Ограничава се движението на камиони над 12 тона

25.05.2026 | 08:56 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Очаква се засилен трафик по пътищата на страната в последния от почивните дни. 

Най-интензивно ще е движението по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ в посока София.

Поради тази причина от 12 ч. до 20 ч. днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали. 

В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.

По данни на Пътната агенция близо 500 хиляди автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май, припомня БНТ.

 

