В кадър: Какви са очакванията за смяна на председателя на БСП?

Очаквания за смяна на председателя на БСП изразиха пред журналисти делегати на Конгреса на партията преди началото на висшия форум на социалистите.

Заседанието на 51-ия Конгрес на БСП започна минути след 11:00 часа в зала 3 на НДК. Регистрирани са 689 делегати и Конгресът може да започне работа, обяви председателят на БСП Атанас Зафиров.

На 100% ще се стигне до избор на нов председател, коментира депутатът от „БСП-Обединена левица“ Иван Петков преди началото на конгреса. По думите му е хубаво, че има интрига, защото се вижда, че има живот в партията след това пагубно управление, в което БСП участваше. Надявам се да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме в бъдеще и занапред да имаме нов лидер, добави той. Петков каза, че очаква от кандидатите за следващ председател да кажат каква им е програмата и дали ще се отрекат от Бойко Борисов и Делян Пеевски занапред.

Министърът на труда и социалната политика в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Борислав Гуцанов, който е един от номинираните за председател, коментира, че очаква мъдрост от Конгреса, да прецени в този момент кой е най-подходящият лидер, за да може да излязат силни, обединени и да дадат знак на обществото, че са разбрали какво трябва да направи оттук нататък БСП.

Попитан дали съжалява за участието в управлението, Гуцанов отбеляза, че е трябвало да спре този водопад от избори – седем в рамките на няколко години, и затова това е било правилното решение. Но дали по най-добрият начин се участва в това управление, това вече е друг въпрос, допълни той. Според него е имало много неща, които са могли да се направят по друг начин, но обезличаването заличава всичко добро, което е станало.

Крум Зарков коментира, че надпреварата за лидерския пост е сериозна, истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България, и изрази надежда да повлече крак и за целия български народ. Това е борба, която трябва да доведе до нов ред, правов ред, допълни той.

На въпрос каква подкрепа очаква като кандидат за председател на БСП, Зарков каза, че всичко е в ръцете на делегатите. Аз ще имам честта да говоря пред тях и съм им благодарен, защото тази чест ми я предоставиха те като ме номинираха, допълни той, цитиран от БТА.