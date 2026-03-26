Гюров: Обобщават се ефективни мерки за справяне с кризата за бизнеса

Овладяваме кризата, преди да е достигнала до крайния потребител

26.03.2026 | 16:52 ч. 1
БГНЕС

Премиерът Андрей Гюров съобщи, че служебното правителство насочва усилията си към обобщаване на предложенията на бизнеса, които да бъдат съчетани с правителствения анализ, за да се предложат възможно най-ефективни мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток. 

Премиерът проведе среща с браншови организации от сектора на туризма в Министерския съвет. Дискусията е част от диалога на служебния кабинет с представителите на различни икономически сектори при изготвянето на цялостен пакет от мерки във връзка с кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху България.

Гюров подчерта, че в условията на удължен бюджет най-ефективни са мерките под формата на целенасочена помощ, насочена към най-уязвимите звена в бизнеса. Той призова браншовите организации да бъдат активни и да предложат кои сектори и дейности следва да получат приоритетна подкрепа.

“Имаме план, който цели да подкрепим бизнеса, като в същото време избегнем инфлационна криза“, заяви служебният премиер.

По думите му усложнената ситуация в световната икономика изисква от служебния кабинет да действа отговорно и да осигури предвидимост чрез работещи мерки за българския бизнес. 

“Овладяваме кризата, преди да е достигнала до крайния потребител“, допълни министър-председателят.

Андрей Гюров бизнес мерки криза войната в Иран
