Британската армия е толкова малка, че може да "превземе само малък град и то в добър ден"

Британската армия сега е толкова малка, че би могла да "превземе малък пазарен град и то само в добър ден", според един от съавторите на стратегическия преглед на отбраната.

Генерал сър Ричард Баронс, бившият командир на Съвместното командване на силите, даде брутална оценка на възможностите на въоръжените сили, заявявайки, че нито един от видовете войски не може да направи "нищо съществено".

Експерти предупредиха, че армията изпитва критичен недостиг на артилерия, след като е дарила голяма част от нея на Украйна.

"Въоръжените сили, които имаме сега, поради техния размер, но и поради тяхната сложност, могат да направят много малък принос на сушата, във въздуха и в морето за предприятие, ръководено или от САЩ, или по-вероятно от НАТО. Това, което не могат да направят, е нищо съществено", обясни Баронс в интервю за The Briefing Room на BBC.

По думите му Обединеното кралство е обещало на НАТО стратегически резервен корпус от 30 до 50 000 войници, съставен от щаб на корпуса и две дивизии, готови за разполагане навсякъде в алианса.

Той обаче допълни, че "армията все още не разполага с оборудването, обучението или подкрепата, за да се доближи до това".

"Днешната армия, честно казано, би могла да направи едно много малко нещо, по същество би могла да превземе малък пазарен град и то само в добър ден", каза още Баронс.

Джак Уотлинг, старши научен сътрудник по сухопътна война в Кралския институт за обединени сили, каза, че е съгласен с оценката на Баронс, като се има предвид колко украински животи са загубени в битката за Бахмут в Източна Украйна.

"Украинците, които се опитват да защитят Бахмут, загубиха 10 000 души, убити и ранени по време на отбраната на Бахмут, който е малък пазарен град, и това би било почти цялата пехотна сила в британската армия", коментира той, добявайки, че искането от НАТО изисква "значително повече възможности".

Британската армия е съставена само от около 70 000 души, но Джон Хили, министърът на отбраната, се надява да увеличи числеността ѝ с няколко хиляди по време на следващия парламент.

Барънс каза, че поради това най-много армията може да разполага с сили с размерите на бригада от около 5000 войници от три до четири батальона. Обикновено това би била сила, достатъчно голяма, за да атакува малък град, защитаван от един батальон.

Уотлинг каза, че Обединеното кралство също така изпитва драстичен недостиг на артилерия

По думите му армията е дарила 32 самоходни оръдия AS90 на въоръжените сили на Украйна, оставяйки ги само с 14 колесни самоходни гаубици Archer 155 мм. Той каза, че една дивизия трябва да бъде подкрепена от 72. Ангажиментът на Обединеното кралство към НАТО означава, че то трябва да разполага с артилерия на стойност три дивизии, общо 216 гаубици.

"А имаме 14. И по-важното е, че не сме инвестирали в производствения капацитет, за да осигурим необходимите им боеприпаси. Така че тези 14 биха се изчерпали доста бързо", добави Уотлинг.

Великобритания харчи 2,4% от националния си доход за отбрана, но министър-председателят сър Киър Стармър заяви, че ще похарчи 3,5% за отбрана до 2035 г. Няма обаче план как да се стигне до това.

Високопоставен военен източник, изразявайки разочарование от дълго отлагания план за инвестиции в отбраната, който трябваше да бъде публикуван скоро след стратегическия преглед на отбраната, заяви, че правителството "няма посока".

Очакваше се министрите да направят съобщение за бронираната машина Ajax в сряда, но по неизвестни причини то беше отложено за след Великден.

Давайки показания пред комисията по публични сметки в понеделник, генерал-лейтенант Ана-Лий Райли настоя, че десетки войници са се разболели след използване на машината, защото не е била експлоатирана или поддържана правилно.

"След различни доклади за безопасност вече сме напълно ясни, че Ajax, когато се поддържа и експлоатира по предназначение, не представлява риск за безопасността. Това, което трябва да направим сега, обаче е да работим в тясно сътрудничество с General Dynamics и министрите, за да се уверим, че можем да върнем Ajax в експлоатация по премерен начин, при който можем да гарантираме безопасността и да осигурим позицията си", каза тя.

По думите й бъдещите варианти на превозното средство може да имат гумени вериги, а не метални, което би намалило вибрациите и шума в превозното средство, както и автоматични обтегачи на веригите. Разбира се обаче, че тези варианти няма да бъдат предоставени на армията, а ще бъдат за износ.

Тя каза, че "когато се експлоатира и поддържа правилно в рамките на неговите параметри нямаме никакви опасения относно безопасността му."

Превозното средство Ajax, от което армията е поръчала 589 бройки, се счита за съществено за бъдещите планове за модернизация.